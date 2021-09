Junior Fasano vittoriosa nel pomeriggio sul Carpi

Secondo successo in campionato per la Junior Fasano, vittoriosa nel pomeriggio di oggi per 30-24 sul Carpi al termine di un match di fatto mai in discussione.

Torna il pubblico nella palestra Zizzi, seppur in forma limitata, e partono forte i padroni di casa, avanti già sul 6-1 dopo 6’, con il coach ospite subito costretto a chiamare time-out. Gli ospiti reagiscono ricucendo fino al -5 (6-5 al 9’), ma Flavio Messina e compagni allungano nuovamente fino al +4 del 15’ (11-7), vantaggio tornava sulle 5 reti di margine al 24’ (15-10).

Chiuso il primo tempo sul 17-12, la formazione biancazzurra gestiva senza grandi affanni la ripresa, pur contro un Carpi mai domo, finito però sotto di 7 al 42’ con la rete del 23-16 firmata da Carlo Sperti (miglior realizzatore di serata con 11 marcature).

Nessun sussulto nei minuti finali, con il match che terminava sul 30-24 a favore della Junior, attesa sabato dall’impegnativa trasferta di Trieste.

«Non è stata una bella partita – dichiara a fine partita il tecnico fasanese Francesco Ancona – Siamo stati contratti ed abbiamo commesso diversi errori. Paghiamo un precampionato anomalo, con la preparazione condizionata dal caldo opprimente che ha causato un po' di problemi fisici a diversi atleti, che comunque stiamo recuperando. I ragazzi in ogni caso hanno dato il 100% anche oggi, ed abbiamo avuto sempre in mano le redini dell’incontro, emozionante anche per il ritorno del nostro pubblico in tribuna. Ora ci attende una trasferta importante, a Trieste contro un’ottima squadra, e ci prepareremo al meglio per continuare a crescere e per dare continuità a questo inizio di stagione».

TABELLINO

Junior Fasano-Carpi: 30-24 (17-12 p.t.)

Junior Fasano: Grassi, Angiolini 4, Angeloni, Boggia, Sperti 11, Pugliese 2, Messina 2, Fovio, Franceschetti 6, Vinci, Beharevic, Pignatelli, Hjortenbo, Lapadula 1, Pinto, Jarlstam 4. All.: Francesco Ancona.

Carpi: Haj Frej, Marsan 5, Lamberti, D’Angelo 1, Malagola, Soria 1, Bonacini, S. Serafini 6, Eric 2, Pieracci 3, Beltrami 1, Sortino 2, Boni, Ceccarini 3. All.: Davide Serafini.

Arbitri: Carrino - Pellegrino.

Risultati 2° turno: Junior Fasano-Carpi 30-24, Bolzano-Trieste 28-23, Cassano Magnago-Bressanone 18-25, Siracusa-Conversano 17-27, Appiano-Pressano 29-29, Merano-Rubiera 36-19. Ha riposato il Sassari

Classifica: Conversano, Bressanone e Junior Fasano 4, Appiano e Pressano 3, Sassari* e Bolzano 2, Trieste*, Cassano Magnago, Carpi, Carpi, Siracusa e Rubiera 0. *Riposo effettuato.

Prossima giornata: Carpi-Merano, Conversano-Cassano Magnago, Rubiera-Siracusa, Sassari-Bressanone, Appiano-Bolzano, Trieste-Junior Fasano. Riposerà il Pressano.