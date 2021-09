Esordio casalingo per la Junior Fasano contro il Carpi

Portati a casa i primi due punti stagionali con la trasferta di Rubiera, è tempo di esordio casalingo per la Junior Fasano, che ospiterà alle ore 17 di oggi, sabato 18 settembre, ospiterà il Carpi nell’incontro valido per la 2^ giornata della Serie A Beretta.

Proprio questa sfida che ha regalato tante emozioni negli scorsi anni coinciderà con il ritorno del pubblico, seppur in numero limitato, sugli spalti della palestra Zizzi, con la neopromossa compagine emiliana che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta interna contro l’Eppan di sabato scorso.

Rinforzatosi in estate con gli arrivi dei terzini Josip Maršan e Miljan Erić, e dell’ala Gabriele Sortino, il team allenato da Davide Serafini ha conservato il giovane nucleo della rosa della scorsa stagione, con l’obiettivo di adattarsi quanto prima al massimo campionato nazionale. Grinta e voglia di sorprendere tra gli ospiti non mancheranno certo, ed il tecnico biancazzurro Francesco Ancona predica massima concentrazione: «Dopo l’esordio positivo ci aspetta una gara delicata in casa, sia perché affrontiamo una matricola in cerca di riscatto, sia per la grande responsabilità di dimostrare qualcosa di importante al nostro pubblico che finalmente tornerà a seguirci dal vivo».

La partita, che sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

Il quadro completo del 2° turno: Junior Fasano-Carpi, Bolzano-Trieste, Cassano Magnago-Bressanone, Siracusa-Conversano, Appiano-Pressano, Merano-Rubiera. Riposerà il Sassari (impegnato nella Ehf European Cup contro il Dudelange)