Junior Fasano, via al campionato con la trasferta di Rubiera

È giunta l’ora di partire per la Serie A1, la cui stagione 2021/22 avrà inizio sabato con la Junior Fasano impegnata al PalaBursi in casa del Secchia Rubiera. Tanta l’attesa in casa biancazzurra per il match d’avvio del torneo, nel quale esordiranno Carlo Sperti e Simon Hjortenbo, giunti in estate a Fasano, ma ugualmente grande è il fermento tra le file della formazione emiliana, tornata nel massimo campionato dopo dieci anni d’assenza. Unico reduce di allora è il capitano Andrea Benci, con il team allenato da Luca Galluccio che si presenta in A1 con la rosa protagonista della promozione dall’A2, arricchita dagli arrivi del portiere ucraino Maksym Voliuvach e del centrale/terzino lettone Maris Versakovs.

Si preannuncia dunque un incontro assolutamente non privo di difficoltà per Flavio Messina e compagni, con il tecnico Francesco Ancona che dichiara alla vigilia: «Nonostante alcuni infortuni e la poca possibilità di disputare incontri amichevoli, la squadra è pronta per affrontare l’inizio della stagione, con la consapevolezza del nostro potenziale ed allo stesso tempo nel massimo rispetto di tutti gli avversari senza distinzione di rosters. La prima gara è per certi versi sempre la più ostica, soprattutto contro un avversario nuovo che vorrà subito dimostrare di valere la categoria, ma noi ci faremo trovare pronti.»

La sfida tra Secchia Rubiera e Fasano, arbitrata dai sig.ri Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele, avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta gratuita, come tutti gli incontri della stagione, su Eleven Sports, previa registrazione al portale, attraverso il sito web https://elevensports.com/it/italy, o da mobile con le app disponibili per iOS e Android. È inoltre disponibile l'app per SmartTV o, in alternativa, è possibile visualizzare Eleven Sports sulla propria televisione attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Il quadro completo della 1^ giornata: Sassari-Cassano Magnago, Secchia Rubiera-Junior Fasano, Carpi-Appiano, Bressanone-Siracusa, Conversano-Merano, Pressano-Bolzano. Riposerà il Trieste.