Giunge a conclusione il gemellaggio tra la Junior Fasano e la Pallamano Mondosport Belluno

Si è concluso nella giornata di ieri il gemellaggio tra la Junior Fasano e la Pallamano Mondosport Belluno, una cui folta delegazione costituita da atleti under 17, staff e dirigenti è stata ospitata negli scorsi giorni da alcune famiglie dei ragazzi del settore giovanile biancazzurro ed in alcune strutture del territorio. Allenamenti, amichevoli ma anche cene tipiche, mare, e visite turistiche hanno contraddistinto l’iniziativa, organizzata grazie alla forte amicizia tra il club fasanese e Darko Pranjic, responsabile tecnico del club veneto, ed indubbiamente costruttiva per entrambe le parti visto il lavoro svolto in campo e fuori dai giovani pallamanisti coinvolti.

Certi dell’ottimo riscontro, e ringraziando la Pallamano Mondosport Belluno per questi giorni all’insegna dello sport e del divertimento, non resta dunque che darsi appuntamento alla prossima iniziativa congiunta tra le due squadre.