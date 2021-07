Acqua & Sapone Junior Fasano, diramati i calendari della Serie A1 2021/22

Interrogazione di Scianaro su “Rimozione drive-in per tamponi in via Giardinelli angolo via Lisi"

Il consigliere comunale esponente dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato un’interrogazione avente in oggetto la “Rimozione drive-in per tamponi in via Giardinelli angolo via Lisi” Ecco il testo della nota: “Premesso che il 15 settembre del