L’Acqua & Sapone Junior Fasano chiude la stagione a Cassano Magnago

Ultima gara della Serie A Beretta 2020/21 per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle 17 di oggi scenderà in campo al PalaTacca di Cassano Magnago contro la locale compagine. Il team lombardo, reduce dalla sconfitta di misura maturata a Bolzano lo scorso week-end, cercherà indubbiamente di chiudere al meglio il proprio torneo, affidandosi tra gli altri alle reti di Alessio Moretti. Stesso obiettivo per Flavio Messina e compagni, che per assicurarsi il terzo posto in classifica devono perlomeno tornare a casa con un punto, e che con un successo potrebbero invece guadagnare il secondo piazzamento e la qualificazione alla EHF European Cup, a patto che il Sassari non ottenga bottino pieno tra le mura amiche contro il Bressanone.

La partita, che sarà trasmessa in diretta gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Mattia Bassan ed Andrea Bernardelle.

Il quadro completo della 30^ ed ultima giornata della Serie A Beretta: Sassari-Bressanone, Trieste-Conversano, Fondi-Pressano, Cingoli-Appiano, Cassano Magnago-Acqua & Sapone Junior Fasano, Siena-Molteno, Siracusa-Merano. Riposerà il Bolzano.

Classifica: Conversano* 49, Sassari 36, Acqua & Sapone Junior Fasano 36, Bolzano*** 36,

Merano 30, Pressano 29, Siena 29, Bressanone 28, Cassano Magnago 26, Siracusa 22,

Trieste 21, Appiano 19, Cingoli 17, Molteno** 14, Fondi** 14.

*Conversano Campione d’Italia.

**Fondi e Molteno retrocesse in Serie A2. Al loro posto promosse in Serie A Carpi e Secchia- Rubiera. La terza retrocessa si deciderà nello scontro diretto tra Cingoli e Appiano, con gli ospiti che hanno a disposizione due risultati su tre per restare nel massimo campionato.

***Riposo non effettuato, una gara in più.