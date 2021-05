È tempo di derby nella palestra Zizzi: arriva il Conversano

Prosegue l’ultimo tour de force stagionale dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, attesa stasera alle 20 dal derby casalingo contro il Conversano, match valido per il recupero della 21^ giornata. La formazione biancazzurra, reduce dalle belle vittorie ottenute in rimonta su Sassari e Cingoli, vuole dare ulteriore continuità al suo percorso, e certamente forti saranno le motivazioni al cospetto della compagine barese, laureatasi in anticipo campione d’Italia la scorsa settimana.

«Nonostante lo scudetto già conquistato e la differenza in classifica – dichiara Francesco Ancona – oggi sarà partita vera, e nessuno vorrà perdere. Noi daremo il massimo come sempre, fortemente desiderosi di raggiungere a fine stagione il miglior piazzamento di classifica possibile»

L’incontro, che sarà trasmesso in diretta gratuita sul portale Eleven Sport, sarà arbitrato dai sig. Francesco Simone e Pietro Monitillo.