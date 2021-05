Torna “L’estate in città – Innotech Camp”

L'Innotech Serra Fasano comunica che il 14 giugno 2021 tornerà “L’ESTATE IN CITTA’ – INNOTECH CAMP”.

Le attività del progetto, che anche quest’anno sarà a partecipazione gratuita, dovrebbero svolgersi presso gli impianti sportivi della scuola Collodi, fino al 6 agosto prossimo. Per l’undicesima edizione gli organizzatori, a seconda del numero di iscritti, hanno previsto almeno due lezioni settimanali e potranno parteciparvi bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 14 anni. Per iniziare le attività, tutti gli iscritti dovranno presentare un certificato medico di idoneità sportiva e rispettare le norme di prevenzione previste dai protocolli anti COVID-19.

Tranne che per lo stop forzato dell’anno scorso, dal 2010, Estate in Città si svolge presso gli impianti sportivi della scuola Collodi, animando i pomeriggi estivi dei bambini e dei ragazzi della nostra città con giochi sportivi individuali e di squadra e con attività ludiche e ricreative. Grazie alla Innotech, che condividendone le finalità sociali ha voluto sostenere il progetto, la partecipazione sarà gratuita, permettendo così anche ai bambini e ai ragazzi, le cui famiglie si trovano in situazione di disagio economico di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dello sport in un contesto educativo organizzato su misura per loro.

Il progetto sarà presentato ufficialmente, sabato 29 maggio, nel corso cerimonia di premiazione del contest “DisegniAMO la Pallamano”, che si terrà a partire dalle ore 11,00 presso la sede della Innotech.

“Non possiamo che dire grazie alla Innotech – dichiara il presidente Soleti - per aver rinnovato la fiducia al nostro progetto e auspico che anche altre aziende seguano il suo esempio, credendo in operazioni di sponsorizzazione sociale e contribuendo a diffonderle sempre più anche dalle nostre parti.

Ora, però, tocca all’amministrazione comunale e al I circolo Collodi, credere nell’importanza del progetto e autorizzare l’uso della struttura che da quando è iniziata l’emergenza COVID-19, non è più stata concessa alle associazioni sportive. Altrimenti, nostro malgrado, anche quest’anno dovremo rinunciare al progetto.

Vorrei sottolineare – continua il presidente – che in questi anni, la nostra idea di proporre nel periodo estivo più attività sportive con un approccio ludico, oltre ad avere importanti finalità sociali, ha anche avuto il merito di accrescere sensibilmente le capacità motorie dei nostri ragazzi, consentendogli di conseguenza un orientamento sportivo più consapevole.”

Per maggiori informazioni sulle modalità organizzative è possibile contattare gli organizzatori, mentre per partecipare al progetto basta compilare e inviare la scheda di pre-iscrizione on-line, attraverso i profili Facebook e Instagram: Innotech Serra Fasano. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmZ5RqjYTdFhwPrOom6A7f0GZqfmXGwWt7HyWXLd1K 3gLc8Q/viewform

Oppure compilando e consegnando il modulo di pre-iscrizione presso Spazi Aperti in c.so Nazionale, 174 a Pezze di Greco nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30 alle 19,30.

Sarà poi cura dell’organizzazione contattare le famiglie degli iscritti per comunicare tutte le modalità esecutive del progetto. Per ulteriori informazioni è comunque possibile contattare: 338.8525075 – 328.3748363