Nuovo colpo dalla Svezia per l’Acqua & Sapone Junior Fasano: arriva il jolly Simon Hjortenbo

Nuovo colpo sull’asse Darko Pranjic-Francesco Ancona per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che annuncia l’arrivo per la stagione 2021/22 dello svedese Simon Hjortenbo, classe ’98, destro di mano, 183cm x 88kg.

Jolly difensivo ed offensivo, essendo impiegabile sia come centrale che come terzino, l’atleta scandinavo, cresciuto nel Sannadals SK, giungerà in Puglia dall’Hammarby IF, club storico di Stoccolma reduce dalla promozione nel massimo campionato.

Queste le prime dichiarazioni di Hjortenbo: «Sono molto felice di venire a Fasano, e non vedo l’ora inizi la prossima stagione! Spero possa dare un prezioso contribuito per vincere quante più partite possibili, in modo da poter aiutare a competere per il raggiungimento di obiettivi importanti».

Il jolly ventitreenne indubbiamente contribuirà anche alla crescita dei giovani atleti biancazzurri in rosa, con la società che a nome del presidente Francesco Renna ringrazia ancora una volta l’amico Darko Pranjic per la preziosa collaborazione con Francesco Ancona.