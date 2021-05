I presupposti per una brutta partita, non mancavano: Innotech Serra Fasano all’ultima partita di campionato, pienamente consapevole della solo momentanea prima posizione e delle difficoltà degli avversari; Fidelis Andria frustrata dalle tante assenze e dallo zero in classifica, nonchè priva di speranze di vittoria. Pertanto fasanesi completamente svogliati tranne Monopoli, che con le sue parate spegneva qualsiasi speranza degli andriesi, che per nutrire qualche chance di vittoria, impostavano la partita sulla bagarre verbale e fisica, con qualcuno pronto anche a mettere a repentaglio la propria incolumità fisica pur di mettere in difficoltà gli avversari.

Troppo grande però il divario in campo, arrivava così senza penare la quinta vittoria consecutiva, che tutta la squadra di coach Cassone ha voluto dedicare al compagno Federico Liuzzi.

LA PARTITA

Parte bene l’Innotech Serra Fasano che dopo pochi secondi va in vantaggio per rimanerci tutto l’incontro. Nonostante la poca voglia e i vari errori di passaggio e al tiro, i ragazzi di coach Cassone si portano sul 1-7, la Fidelis Andria però lotta con tutte le sue forze e accorcia (5-10) trascinata dal pivot Losito che per tutta la partita approfitterà della svogliata difesa fasanese. Ma Monopoli chiude a doppia mandata la porta granata, consentendo ai compagni un’altro parziale che manda le squadre negli spogliatoi sul 5-14.

Nel secondo tempo, pronti via e Gallo e compagni rifilano agli avversari un 6-0 che porta il risultato sul 5-20 e di fatto dichiara il “game over” della partita che però manda in letargo i fasanesi. I padroni di casa ne approfittano, dando fondo alle loro ultime energie fisiche e nervose rendono meno imbarazzante lo score portando il risultato sul 12-23. L’Innotech Serra Fasano, però, si risveglia dal torpore e negli ultimi minuti, grazie anche ai cambi che le restituiscono voglia di giocare, ristabilisce le distanze fino al 13-27 finale.

«Dovessimo analizzare la partita dal risultato finale, - commenta il direttore tecnico Francesco Trapani – dovremmo essere contenti per aver centrato la quinta vittoria consecutiva, confermandoci al primo posto, anche se sappiamo che abbiamo pochissime possibilità di rimanerci al termine di tutti i recuperi ancora da giocare. Purtroppo non è proprio così: oggi ci siamo fatti risucchiare dalla mancanza di insidie, pensando di poter essere gli stessi delle ultime partite, giocando però con sufficienza e senza la dovuta intensità. Questi “momenti no” – continua Trapani- sono fisiologici per una squadra giovane come la nostra, ma se i ragazzi faranno tesoro della lezione, anche questa deludente prestazione sarà servita a qualcosa. Anche se oggi abbiamo fatto un piccolo passo indietro è indubbio che la squadra sia cresciuta di partita in partita, acquisendo sempre più consapevolezza, scendendo in campo senza timori e migliorando nell’approccio alla partita a prescindere dalle assenze che abbiamo avuto in ogni partita».

Questo il pensiero di coach Cassone sulla partita: «A nome di tutta la squadra, dico a Federico che ci ha seguito da casa: “Questa vittoria è per te!”. Ringrazio lui e i suoi compagni per l'impegno e la dedizione che hanno mostrato per tutta la stagione. Non posso che essere molto orgoglioso del lavoro fatto da tutto il gruppo se consideriamo che vi erano molti ragazzi alla loro prima esperienza in un campionato senior. Ora però, anche se non vi sono più partite da giocare, non dobbiamo andare in vacanza, ma continuare ad allenarci per farci trovare pronti alla ripresa della nuova stagione. In quest’ottica, con la società, abbiamo deciso di non fermarci e partecipare anche ai campionati di Beach Handball seniores e under 15, che si terranno nel corso dei mesi estivi».

IL TABELLINO

Fidelis Andria Handball - Innotech Serra Fasano 13-27 (5-14)

Fidelis Andria Handball: Cannone (2), D’Ettole, Del Giudice, Di Liddo (1), Giorgio, Leonetti, Losciale, Losito (5), Pistillo, Regano, Santovito, Sipone (4), Tesse, Zagaria A., Zagaria E. e Zagaria M. (1) All. Colasuonno

Innotech Serra Fasano: Colucci (2), De Luca, Gallo (11), Guarini (1), Monopoli, Nardelli, Nardone, Passiatore L. (1), Pinto, Pugliese, Raimondi (2), Rosato (1), Tarì (9), Tasca, Trapani F. e Trapani S. All. Cassone

Arbitri: Fasano G. e Lorusso A.

Note: Fidelis Andria Handball: 6 (2 min) - Innotech Serra Fasano: 6 (2 min)

Classifica: Innotech Serra Fasano 12, Joker Uisp Putignano*, Altamura** e Crotone* 8, Pallamano Fasano*** 6, Fidelis Andria*** 0. (***5 partite in meno, **3 partite in meno *2 partite in meno)