Oggi in campo l’Innotech Serra Fasano in trasferta sul campo della Fidelis Andria

Torna in campo l’Innotech Serra Fasano che dopo un turno di riposo, oggi sabato 22 maggio, sarà impegnata in trasferta sul campo della Fidelis Andria con fischio d’inizio alle ore 19,00, per l’ultima giornata di ritorno del Campionato di Serie B maschile - Area 8.

Sul parquet del Palasport andriese, i ragazzi di coach Cassone cercheranno di chiudere nel migliore il campionato, provando a conquistare un’altra vittoria che gli permetterebbe di chiudere la stagione con cinque vittorie consecutive.

Dall’altra parte, la squadra del presidente Colasuonno ancora alla ricerca del primo successo in campionato e che scalpita per tornare in campo dopo tante settimane di stop a causa della positività di alcuni atleti al Covid-19.

Nel rispetto della normativa vigente la partita si disputerà a porte chiuse, ma gli appassionati potranno vederla in diretta streaming sulla pagina Facebook: Innotech Serra Fasano.

«Abbiamo interpretato la parte finale del campionato nel migliore dei modi - commenta il direttore tecnico Francesco Trapani – ma non dobbiamo pensare che la partita con l’Andria non nasconda pericoli. Mi aspetto che i ragazzi scendano in campo ancora più motivati perché lo dobbiamo a Federico che ci ha chiesto di dedicargli la vittoria».

Queste invece le parole di Federico Liuzzi, che nei giorni scorsi è stato dimesso dopo un decorso post- operatorio più complicato del previsto: “Ringrazio tutti per il sostegno che ho ricevuto e che sto continuando a ricevere. Ciò che mi è successo lo vivo come un incidente di percorso, ma sono pronto a recuperare per ricominciare con i miei compagni. Sono veramente contento del gruppo che si è creato quest’anno. Dopo un inizio difficile, grazie all’ottimo lavoro del mister, tutta la squadra ha trovato la giusta voglia di allenarsi per cercare di fare sempre meglio. Ai miei compagni – continua Liuzzi – ho chiesto di non fermarci alla bella vittoria nel derby, di non pensare che sia finita ma di continuare a lavorare per vincere ancora, anche per me che adesso posso fare solo il tifoso.”

Intanto, in settimana si è anche concluso il campionato under 17 maschile. Raimondi e compagni hanno chiuso al terzo posto dietro Accademia Conversano e Junior Fasano che si stanno contendendo il titolo e l’accesso alle finali nazionali. La squadra di coach Cassone, nonostante i tanti under 13 e 15 schierati, non ha sicuramente sfigurato davanti alle più forti del girone, le rimane però l’amaro in bocca per non aver affrontato il campionato con la migliore formazione. Purtroppo a causa di infortuni ha dovuto rinunciare per diverse partite anche ai terzini Pinto e Giuseppe Passiatore, che sono andate ad aggiungersi alle varie assenze generate dalle rinunce per i timori legati alla pandemia.