Impegno casalingo contro la Santarelli Cingoli per l’Acqua & Sapone Junior Fasano

Archiviata la doppia trasferta di Merano e Sassari, torna tra le mura amiche della palestra Zizzi l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che stasera alle 19 ospiterà la Santarelli Cingoli nella 28^ giornata della Serie A Beretta.

Reduce dalla bella vittoria in terra sarda, la formazione biancazzurra punta a proseguire il suo cammino per guadagnare il miglior piazzamento in classifica al termine della stagione, ma dovrà prestare la massima attenzione alla compagine marchigiana, pienamente coinvolta nella lotta salvezza e dunque fortemente affamata di punti. All’andata l’incontro si decise in extremis a favore di Flavio Messina e compagni, vittoriosi per 25-24, ed anche in questa circostanza si preannuncia un confronto equilibrato, nel quale vi sarà anche la sfida tra i due cannonieri Albin Jarlstam ed Ivan Antic, autori finora rispettivamente di 177 e 169 reti.

Il match, che sarà trasmesso come di consueto in diretta gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrato dai sig.ri Di Domenico e Fornasier.

«Affrontiamo una squadra molto motivata a fare punti per guadagnare la permanenza nel massimo campionato – dichiara il tecnico Francesco Ancona – una formazione che fa della velocità la sua arma migliore, e certamente c’è il massimo rispetto. Noi abbiamo recuperato le fatiche di Merano e Sassari e ci faremo trovare pronti ad affrontare le ultime 4 gare in 10 giorni per finire nel miglior modo possibile questa stagione».

Il quadro completo del 28° turno: Siracusa-Bressanone, Sassari-Conversano, Trieste-Bolzano, Acqua & Sapone Junior Fasano-Cingoli, Siena-Pressano, Fondi-Merano, Cassano Magnago-Appiano. Riposerà il Molteno.

Classifica: Conversano* 43 (23), Sassari 36 (25), Bolzano 32 (26), Acqua & Sapone Junior Fasano 30 (24), Siena 28 (25), Merano 26 (24), Pressano 26 (25), Bressanone 24 (25), Trieste 21 (25), Siracusa 20 (25), Appiano 19 (26), Cingoli 17 (25), Fondi 14 (25), Molteno** 14 (26). Tra parentesi le gare disputate.

*Conversano Campione d’Italia.

**Molteno retrocesso in Serie A2.

Recuperi: 21^ Acqua & Sapone Junior Fasano-Conversano (26/05), 25^ Merano-Conversano (31/05).