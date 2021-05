L’Acqua & Sapone Junior Fasano scende in campo contro il Sassari

Tre giorni dopo la sconfitta di Merano è già tempo di tornare in campo per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, impegnata a Sassari nel match valido per il recupero del 20° turno della Serie A Beretta, con fischio d’inizio alle 18.30.

La compagine biancazzurra è giunta in terra sarda direttamente dall’Alto-Adige, allenandosi nella giornata di ieri al PalaSantoru grazie alla cortese ospitalità della Raimond Sassari. La formazione isolana, seconda in classifica, è costretta a vincere per continuare ad inseguire le ultime remote speranze scudetto, ma motivazioni altrettanto valide ha la squadra capitanata da Flavio Messina, che vuole riscattare il passo falso di sabato scorso e punta a concludere la stagione al miglior piazzamento possibile.

«Nella trasferta di Merano abbiamo accusato la stanchezza delle ultime partite – dichiara il tecnico Francesco Ancona – Ma, se nelle altre gare siamo riusciti a superare questo fattore con una particolare grinta in campo, in terra alto-atesina questo non è accaduto. Comunque non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno messo tutto in campo. Cercheremo di riscattarci a Sassari, pur consapevoli che ci aspetta un'altra difficile partita. Abbiamo, almeno in parte, recuperato le forze fisiche e mentali, e scenderemo dunque in campo con una grande voglia di far bene».

La sfida tra Raimond Sassari e Junior Fasano, che come al solito sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSport, sarà arbitrata dai sig.ri Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno.