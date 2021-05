Trasferta a Merano per l’Acqua & Sapone Junior Fasano

Impegno in terra alto-atesina per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, chiamata domani a sfidare il Merano nella gara valida per la 27^ giornata della Serie A Beretta, con fischio d’inizio alle 19.

Reduce dall’equilibrata e vincente partita contro il Bressanone, la formazione biancazzurra scenderà in campo come sempre per l’intera posta in palio, pur certamente conscia del valore dell’avversario di giornata, settimo in graduatoria con quattro punti di distacco (ed un match disputato in più) da Flavio Messina e compagni. Analoghe indubbiamente le motivazioni del Merano, che deve riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno a Trieste, e che, così come la Junior, può ancora lottare per un piazzamento che porterebbe alla qualificazione alle coppe europee.

«Affrontiamo un’ottima squadra che avrà tanta voglia di rivalsa anche dopo la netta sconfitta di Fasano per 30-20 nel girone d’andata – dichiara il tecnico Francesco Ancona – Noi però vogliamo proseguire con la nostra striscia positiva e daremo tutto in campo per ottenere punti importanti per raggiungere il miglior piazzamento possibile in questa stagione».

Il match, che sarà trasmesso in diretta streaming gratuita come sempre sul portale ElevenSport, sarà arbitrato dai sig.ri Giovanni Alborino e Vincenzo Farinaceo.

Il quadro completo di giornata: Pressano-Sassari, Bressanone-Fondi, Bolzano-Siena, Cingoli-Siracusa, Appiano-Conversano, Merano-Acqua & Sapone Junior Fasano, Molteno-Trieste. Riposerà il Cassano Magnago.

Recuperi: 20^ Sassari-Acqua & Sapone Junior Fasano (18/05); 21^ Acqua & Sapone Junior Fasano-Conversano (26/05), Molteno-Cingoli (19/05); 24^ Conversano-Bolzano (19/05); 25^ Merano-Conversano (?).