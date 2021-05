L’Acqua & Sapone Junior Fasano ospita la Sparer Eppan nel recupero della 22^ giornata

Smaltite le scorie della sconfitta rimediata a Siracusa domenica scorsa, torna tra le mura amiche della Palestra Zizzi l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle ore 18 di oggi ospiterà la Sparer Eppan nel recupero della 22^ giornata.

Obiettivo tornare alla vittoria per la formazione biancazzurra, ma massima attenzione alla compagine alto-atesina, attualmente quart’ultima in graduatoria e dunque costretta a muovere la classifica per guadagnare la permanenza nel massimo campionato.

«Abbiamo tanta voglia di riscattare la sconfitta di Siracusa – dichiara il tecnico Francesco Ancona– Stiamo recuperando gli infortunati e ci faremo trovare pronti per questa difficile partita, anche perché siamo certi che avremo di fronte un avversario che venderà cara la pelle ed ha fame di punti salvezza».

Il match, unico di giornata per la Serie A Beretta, ancora ferma per gli impegni della Nazionale, sarà arbitrata dai sig.ri Cosenza e Schiavone, e sarà come sempre trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale Eleven Sport.