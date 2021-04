La Innotech Serra Fasano ospita la Pallamano Crotone

Oggi, domenica 25 Aprile, con fischio d’inizio alle ore 17,30, la Innotech Serra Fasano ospiterà la Pallamano Crotone per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie B maschile - Area 8.

Nel rispetto della normativa vigente la partita si disputerà a porte chiuse, ma gli appassionati potranno vederla in diretta streaming, a partire dalle ore 17,15, sulla pagina Facebook: Innotech Serra Fasano.

Partita che si preannuncia particolarmente interessante, visto che la vittoria ottenuta sul campo della capolista Joker Putignano, potrebbe aver dato una svolta positiva al campionato della Innotech Serra Fasano. La squadra di coach Cassone è, quindi, chiamata a dare continuità alla bella prestazione di sabato scorso per riscattare l’opaca prestazione dell’andata che permise ai pitagorici di aggiudicarsi l’incontro con merito, ma senza tanti patemi. Dall’altra parte, la Pallamano Crotone vogliosa di tornare a giocare, dopo lo stop imprevisto della scorsa settimana, per tornare alla vittoria che le consentirebbe di riavvicinarsi alla testa della classifica.

«Ritengo questa partita - commenta coach Cassone – una specie di esame di maturità per noi. Capiremo se la prestazione di sabato sia stata solo un episodio oppure l’aver iniziato a raccogliere i frutti delle esperienze e del lavoro che abbiamo fatto. La prima cosa che ho chiesto ai ragazzi in settimana, è stata quella di non sentirsi appagati perché non ci metteremmo nulla a ritornare la squadra delle quattro sconfitte consecutive. Sono però fiducioso – continua Cassone - anche se siamo una squadra molto giovane che corre il rischio di subire alti e bassi di rendimento, conto che i ragazzi ci abbiano preso gusto e vogliano continuare a regalarsi qualche altra bella soddisfazione».

Intanto, procede fra alti e bassi anche il campionato under 17 maschile. De Luca e compagni, dopo aver superato, nell’ordine, la Uisp 80 Putignano e la Fidelis Andria, nel derby con la Junior Fasano, si sono dovuti arrendere alla bravura degli avversari.