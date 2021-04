Torna il sorriso in casa Innotech Serra Fasano che, dopo una serie di risultati negativi, mette a segno la seconda vittoria stagionale grazie ad una bella prestazione sul parquet della capolista Joker Putignano. I granata sopperiscono alle importanti assenze con una prestazione corale andando praticamente a segno con tutti gli effettivi scesi in campo. Dopo un primo tempo equilibrato, giocato testa a testa e terminato 13-13, ed una falsa partenza nella seconda frazione di gioco, non si arrendono e grazie ad una bella prestazione di tutta la squadra, ribaltano il risultato e si aggiudicano l’incontro con il risultato di 26 a 22 .

LA PARTITA

Entrambe le squadre partono senza risparmiarsi, si gioca su buoni ritmi con il risultato sempre in equilibrio con entrambe le squadre che si equivalgono (anche negli errori) e si alternano in testa, senza però mai andare oltre una rete di vantaggio fino al 13-13 che manda le squadre negli spogliatoi. Nel secondo tempo, partenza sprint dei padroni di casa che piazzano un parziale di 3 a 0, costringendo coach Cassone al time-out, che si rivelerà provvidenziale. L’Innotech Serra Fasano torna in campo più determinata, restituisce il parziale agli avversari e si riporta in parità (16-16). La Joker Putignano prova a reagire ma Monopoli e compagni non sono da meno, nonostante un brutto infortunio li privi anche di Liuzzi, sicuramente tra i migliori fino a quel momento. Coach Cassone sposta Colucci in posizione di terzino sinistro e Rosato rimane in campo anche nella fase di attacco in posizione di pivot. Dopo qualche minuto di sostanziale equilibrio, si arriva a metà secondo tempo con i padroni di casa in vantaggio (19-18) quando l’Innotech Serra Fasano cambia passo e mette a segno il parziale decisivo (6-0) ai fini del risultato finale. La capolista prova a reagire ma i ragazzi di coach Cassone non si lasciano sorprendere, gestiscono nel migliore dei modi il finale di partita, lasciando praticamente invariato il vantaggio accumulato, arrivando così alla sirena finale sul 22-26.

Questo il pensiero di coach Cassone sulla partita: «Sabato i ragazzi mi hanno regalato una grandissima soddisfazione. Anche se ai più può sembrare una vittoria fine a sé stessa, per noi è importantissima per il morale e per l’autostima del gruppo. La felicità che ho visto negli occhi dei ragazzi a fine partita mi ha particolarmente emozionato. Mi ha fatto capire che anche per loro è stata una liberazione, oltretutto prima della partita non so quanti di loro credessero veramente di poter fare risultato sul campo della capolista visto che avevamo anche diverse assenze che potevano rivelarsi determinanti. I ragazzi – continua Cassone - hanno finalmente avuto il merito di giocare tutto il match senza farsi intimorire dalle assenze o dal valore degli avversari che all’andata ci avevano letteralmente asfaltati. Ora, dobbiamo però dimostrare che non si tratta di una partita fortunata ma che questo è il nostro vero potenziale. Se non vogliamo tornare ad essere la squadra di qualche settimana fa, dobbiamo evitare l’errore di sentirci soddisfatti e continuare a lavorare in settimana per migliorarci di partita in partita, solo così potremo nuovamente provare le belle sensazioni di sabato».

«Dopo la sconfitta bruciante con l’Altamura - afferma il presidente Soleti – avevo chiesto ai ragazzi di avere ancora qualche settimana di pazienza e detto loro che presto sarebbe arrivata anche la gratificazione dei risultati a patto che non avessero commesso l’errore di disunirsi e di non allenarsi con la dovuta voglia. Devo dare atto al tecnico e alla squadra di aver approfittato al meglio del mese di stop che la federazione ha dato al campionato per permettere il recupero delle partite non disputate a causa delle problematiche legate al covid. Già giovedì scorso, nel recupero con la Pallamano Fasano, abbiamo finalmente approcciato la partita nel modo giusto, giocando alla pari per tutta la prima frazione di gioco nonostante le numerose assenze, per poi però nel secondo tempo cedere all’indubbia superiorità degli avversari. Sicuramente sabato abbiamo fatto un grande passo avanti, ma non possiamo essere appagati perché oltre al fatto che abbiamo ancora tanto da migliorare, solo continuando a giocare con il giusto atteggiamento, di partita in partita, potremo dire di aver centrato uno dei principali obbiettivi di questa stagione».

Prossimo appuntamento, domenica 25 aprile, quando per la quarta giornata di ritorno arriverà a Fasano la Pallamano Crotone, che nell’ultimo turno è stata costretta allo stop a causa della positività al Covid-19 di alcuni atleti della Pallamano Altamura.

IL TABELLINO

Joker Uisp 80 Putignano - Innotech Serra Fasano 22-26 (13-13)

Innotech Serra Fasano: Colucci (4), De Luca, Gallo G.(2), Guarini, Liuzzi (5), Monopoli (2), Nardone, Passiatore G. (5), Passiatore L. (4), Pinto, Pugliese, Raimondi (2), Rosato (2), Tasca e Trapani. All.

Cassone

Joker Uisp 80 Putignano: Bianco, Damaso, Galluzzi, Ignazzi, Laera (4), Laterza (8), Martucci (1), Mele, Nebbia, Notarangelo (6), Romanazzi, Santoro, Tinelli (1) e Togato (2). All. Perrini

Arbitri: Fasano G. e Surace F.

Classifica: Joker Uisp Putignano 8, Pallamano Fasano 6***, Altamura** e Crotone* 5, Innotech Serra Fasano 4*, Fidelis Andria** 0. (*Una partita in meno **Due partite in meno *** Tre partite in men