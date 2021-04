Prosegue la marcia dell’Acqua & Sapone Junior Fasano, vittoriosa nella serata di ieri a Lavis sul Pressano per 22-26 al termine di una gara condotta per gli interi 60’.

Ottima la prova di Flavio Messina e compagni, sin dall’avvio padroni del match come testimonia il 5-0 di parziale dei primi 9’, attestato di una difesa perfetta e di attacco efficace. Il vantaggio biancazzurro toccava presto il +8 (3-11 al 19’), con i locali che solo nella seconda parte della prima frazione riuscivano a fermare la fuga degli ospiti, comunque avanti all’intervallo sul 7-14.

Nelle fasi iniziali della ripresa il gap tra le due compagini si assottigliava sino al -4 del 41’ (14-18), con il solito Vito Fovio che evitava l’ulteriore avvicinamento del Pressano dando la scossa ai suoi, i quali di slancio allungavano sino al +9 del 50’ (15-24). Si trattava di fatto dell’ultimo sussulto dell’incontro per la Junior, che nei 10’ minuti finali prestava il fianco alla reazione d’orgoglio della formazione trentina, la quale però non andava oltre il -3 del 57’ (22-25).

La rete sulla sirena di Marco Pignatelli, miglior realizzatore di serata con 8 marcature, poneva il sigillo sul 22-26 conclusivo, punteggio che consegna al club fasanese altri due punti importanti per una classifica sempre più rosea.

Archiviata la 25^ giornata della Serie A Beretta, il massimo campionato italiano sarà ora sospeso fino all’8 maggio a causa degli impegni della Nazionale contro Norvegia e Bielorussa per le Qualificazioni ad Euro 2022, ma non si fermerà la Junior, chiamata domenica prossima, 25 aprile, alla trasferta di Siracusa, ed il sabato successivo, 1° maggio, alla gara casalinga contro l’Appiano, valide rispettivamente per i recuperi del 18° e del 22° turno.

Queste intanto le dichiarazioni del tecnico Francesco Ancona dopo il successo del Palavis: <<Sono molto soddisfatto per come i ragazzi hanno affrontato questa partita, con l’ottimo approccio ed una grande difesa che ci hanno subito permesso di acquisire un buon vantaggio. Purtroppo nel finale abbiamo un po’ mollato con il calo dovuto forse ad un precoce rilassamento, ma fortunatamente il distacco accumulato era significativo e sufficiente per resistere al ritorno del Pressano. Prendiamo questi altri due punti belli e importanti, e dopo un giorno di riposo penseremo alla prossima sfida ed a continuare a far bene>>.

Tabellino

Pressano – Acqua & Sapone Junior Fasano: 22-26 (7-14 p.t.)

Pressano: Facchinelli, Dallago, Chistè, D. Sontacchi, D’Antino 5, Di Maggio 5, G. Sontacchi, Fadanelli 5, Giongo 1, Gazzini 2, Dainese, Loizos, Argentin 4, Folgheraiter, N. Moser. All.: Alessandro Fusina.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 4, Angeloni, Pugliese 1, Notarangelo 5, Messina 1, T. De Angelis, Franceschetti 4, Vinci, Beharevic, Pignatelli 8, A. De Angelis, Jarlstam 3, Fovio. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

I risultati della 25^ giornata: Bolzano-Sassari 34-34, Cingoli-Fondi 32-25, Bressanone-Siena 25-28, Appiano-Siracusa 24-25, Pressano-Fasano 22-26, Molteno-Cassano Magnago 28-24, Merano-Conversano (rinviata per Covid). Ha riposato il Trieste.

Classifica: Conversano 37 (20), Sassari 32 (22), Bolzano 28 (22), Siena 27 (23), Junior Fasano 24 (19), Merano 24 (22), Pressano 24 (23), Cassano Magnago 24 (24), Bressanone 22 (23), Appiano 17 (22), Siracusa 17 (22), Trieste 16 (22), Cingoli 15 (21), Fondi 14 (24), Molteno 11 (23). Tra parentesi le gare disputate.

Prossimo turno (8 maggio): Siracusa-Bolzano, Fasano-Bressanone, Sassari-Appiano, Siena-Cingoli, Conversano-Molteno, Trieste-Merano, Cassano Magnago-Pressano. Riposerà Fondi.

Recuperi: 18^ Siracusa-Fasano (25/04), Appiano-Bolzano (5/05); 19^ Trieste-Cingoli (21/04), 20^ Sassari-Fasano (18/05); 21^ Fasano-Conversano (?), Molteno-Cingoli (?); 22^ Fasano-Appiano (01/05); 24^ Conversano-Bolzano (?); 25^ Merano-Conversano (?).