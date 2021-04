Vittoria dell’Acqua & Sapone Junior Fasano contro il Salumificio Riva Molteno

Ancora un successo, questa volta in extremis, per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, ieri sera vittoriosa per 26-25 sul Molteno al termine di una gara a lungo condotta dagli avversari.

L’intensa gara di giovedì contro il Bolzano, seguita a due mesi di forzata inattività, si è fatta decisamente sentire nelle file dei padroni di casa nella sfida contro il team lombardo, sceso invece sul parquet della Palestra Zizzi con il piglio giusto, tanto da spingersi prima sul +3 (2-5 al 5’) e poi sul +4 (7-11 al 17’), trascinato dalle reti dell’ex Knezevic, miglior realizzatore di serata con 9 goal, e dalle parate di Randes.

La compagine biancazzurra riusciva però in seguito a bloccare la fuga ospite, dimezzando lo svantaggio nei frangenti precedenti l’intervallo (11-13 al 30’), ed a resistere al nuovo allungo della formazione allenata da coach Onelli, tornata sul +4 al 42’ (15-19), trovando preziose energie, fisiche e mentali, dai giovani in panca.

Grazie anche all’apporto di questi ultimi infatti, la Junior raggiungeva al 51’ sul 21-21 il Molteno, che comunque tenacemente rimetteva la testa avanti nei momenti successivi, facendo registrare l’ultimo +1 con il 24-25 del 27’. Nei momenti conclusivi dell’incontro prevaleva però il cuore biancazzurro, con i fasanesi che ad 1’ dal termine passavano per la prima volta in vantaggio sul 26-25, risultato che non cambierà sino alla sirena.

Portati dunque a casa quattro punti pesantissimi in ottica salvezza nel giro di 48 ore, Flavio Messina e compagni, dopo un giorno di meritato riposo, riprenderanno domani gli allenamenti in vista dell’ottica trasferta di Lavis in casa del Pressano, ieri vittorioso sul Merano per 23-20.

«Abbiamo chiaramente accusato nel primo tempo e nell’avvio della ripresa un calo fisico e mentale rispetto al match di giovedì – ha dichiarato il tecnico Francesco Ancona al termine di Junior-Molteno – poi l’innesto di alcuni dei giovanissimi e validi ragazzi a disposizione ha portato le energie ed anche l’entusiasmo per rientrare in gara e per portare a casa l’intera posta in palio. Ci attendere ora l’impegnativa sfida es contro il Pressano, dove daremo come sempre il massimo per proseguire nella striscia positiva, puntando a conquistare punti preziosi per la conquista della matematica salvezza».

Tabellino

Acqua & Sapone Junior Fasano - Salumificio Riva Molteno: 26-25 (11-13 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Boggia, Grassi, Angiolini 5, Angeloni, Pugliese 1, Notarangelo 4, Messina, T. De Angelis 2, Fovio, Franceschetti 4, Vinci, Beharevic, Pignatelli 1, A. De Angelis 2, Savino, Jarlstam 7. All.: Francesco Ancona.

Salumificio Riva Molteno: Radaelli, Galizia, Nelle, Dedovic 2, Brambilla, Sperti 5, Dall’Aglio 4, Riva, Gligic 1, Beretta, Dell’Orto, Soldi 2, Knezevic 9, Alonso 2, Rendes. All.: Salvatore Onelli.

Arbitri: Riello-Panetta.

Risultati 24^ giornata: Sassari-Siracusa 29-24, Bressanone-Cingoli 29-29, Trieste-Appiano 30-24, Fasano-Molteno 26-25, Pressano-Merano 23-20, Fondi-Cassano Magnago (in campo oggi pomeriggio), Conversano-Bolzano (rinviata per Covid). Ha riposato il Siena.

Questa la classifica attuale, con le gare disputate da ciascuna squadra tra parentesi: Conversano 37 (20), Sassari 31 (21), Bolzano 27 (21), Pressano 24 (22), Merano 24 (22), Cassano Magnago 24 (22), Siena 23 (21), Junior Fasano 22 (18), Bressanone 22 (22), Appiano 17 (21), Trieste 16 (21), Siracusa 15 (21), Cingoli 13 (20), Fondi 12 (22), Molteno 9 (22).

Prossimo turno (17 aprile): Bolzano-Sassari, Cingoli-Fondi, Bressanone-Siena, Appiano-Siracusa, Pressano-Fasano, Molteno-Cassano Magnago, Merano-Conversano (rinviata per Covid). Riposerà il Trieste.