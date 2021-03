Dopo l’importantissima notizia del rinnovo di Albin Jarlstam, nuovo grande colpo firmato sull’asse Darko Pranjic-Francesco Ancona: il forte terzino destro svedese Gabriel De Santis indosserà la maglia dell’Acqua & Sapone Junior Fasano nelle stagioni 2021/22 e 2022/23.

Classe 1993, di origini italiane, l’atleta mancino ha indossato le divise dell’IK Sävehof in patria, per poi emigrare in Germania nella Bundesliga 2, dove ha giocato prima per l’HC Elbflorenz e successivamente per l’ EHV Aue, società per la quale è tuttora tesserato. 1,94 cm di altezza per 98 kg, Gabriel De Santis ha mostrato nella sua carriera di essere utile sia in fase difensiva che offensiva, ed oltre che centrale nel progetto prima squadra, rappresenterà un ulteriore punto di riferimento per i ragazzi del settore giovanile biancazzurro.

Queste le prime parole del terzino svedese, che ha già scelto la casacca numero 2: «Sono molto felice di raggiungere la Junior Fasano per la prossima stagione! Sono motivato e pronto a portare la mia esperienza e le mie abilità per lavorare insieme con la squadra al raggiungimento di nuovi e prestigiosi obiettivi».

Al suo procuratore Darko Pranjic i ringraziamenti per la trattativa conclusasi positivamente, nel segno del costante ed immutato rapporto d’amicizia che lega l’ex atleta della Junior alla città ed alla società fasanese.