La Innotech Serra Fasano scende in campo contro la Pallamano Altamura

Oggi, domenica 14 marzo, con fischio d’inizio alle ore 17,30, la Innotech Serra Fasano ospiterà la Pallamano Altamura per la quinta giornata di andata del Campionato di Serie B maschile - Area 8. Finalmente, per la prima volta della stagione, tutte le squadre dovrebbero scendere in campo salvo sorprese dell’ultima ora. Nel rispetto della normativa vigente le partite si disputeranno a porte chiuse, ma gli appassionati potranno vedere la partita in diretta streaming, a partire dalle ore 17,15, sulla pagina Facebook: Innotech Serra Fasano.

«Dobbiamo essere consapevoli - commenta il presidente Soleti – che questa partita ci dirà quale sarà il nostro ruolo in questo campionato. Anche se siamo una squadra molto giovane, che schiera in campo con continuità tantissimi under tra cui anche diversi under 17, abbiamo le qualità per toglierci delle belle soddisfazioni. Mi auguro di assistere ad una prestazione che ci inorgoglisca e che ci faccia ritrovare quello che noi chiamiamo “spirito Serra”, perché finora quando siamo stati compatti e determinati, lo siamo stati solo a tratti e non per l’intero match».

Questo il pensiero di coach Cassone sulla partita di domenica: «Ho detto ai ragazzi che è inutile continuare a rammaricarsi per quello che è stato, ci è servito per capire i nostri limiti ma anche per avere ancora più chiaro qual è il nostro potenziale. Ora, dobbiamo concentrarci unicamente sulle partite da giocare per farlo al meglio. Anche se l’Altamura è una squadra di tutto rispetto, sono convinto che abbiamo tutte le capacità per riuscire a migliorare nella gestione mentale della partita e a riprendere il nostro percorso di crescita».

La prossima settimana, infine, partirà anche il campionato under 17 maschile, con Raimondi e compagni che giovedì 18 marzo ospiteranno la UISP 80 Putignano, con inizio alle 16,30.