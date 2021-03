Riprendono parzialmente gli allenamenti dell’Acqua & Sapone Junior Fasano

L’Acqua & Sapone Junior Fasano comunica che sono ripresi gli allenamenti degli atleti non direttamente interessati nelle ultime settimane dal Covid-19.

I restanti tesserati, in fase di negativizzazione, per tornare a lavorare sul campo dovranno invece attendere, come da protocollo, la visita medico-sportiva e la conseguente nuova attestazione dell’idoneità agonistica.