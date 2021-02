Tutto pronto per la terza giornata di andata del Campionato di Serie B maschile, Area 8. L’Innotech Serra Fasano ospiterà nella palestra Zizzi, domenica 28 febbraio ore 17,30, la Joker Uisp Putignano, arbitri dell’incontro i signori Antonio Lorusso e Giovanni Fasano. La partita nel rispetto della normativa vigente si disputerà a porte chiuse, sarà però visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Innotech Serra Fasano.

«È stata una settimana molto particolare - commenta il presidente Soleti - all’entusiasmo per il ritorno in campo dopo praticamente un anno dall’ultima partita giocata e per la bella prestazione di domenica scorsa con l’Andria, si è contrapposta l’amarezza per la scelta di fermarsi almeno per qualche giorno a causa dell’alto numero di contagiati nella nostra città. Per cautela, al termine del match di sabato, insieme allo staff tecnico e al medico sociale abbiamo ritenuto opportuno sospendere gli allenamenti per riprenderli, a ridosso della gara con il Putignano, solo se i tamponi antigenici previsti dal protocollo federale prima di ogni partita, avrebbero dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Probabilmente non arriveremo alla difficile partita di domenica nelle migliori condizioni fisiche e tecnico-tattiche, ma in questo momento ci è sembrata la scelta più saggia».

Questo invece il pensiero di coach Cassone: «Nonostante tutto, credo che riusciremo ad evitare di arrivare alla partita del tutto impreparati. Nei giorni scorsi, cercando di sopperire alla mancanza di allenamento fisico, con Leo Potone ci siamo dedicati all’analisi della nostra e della loro ultima partita, sia per i giocatori di campo che per i portieri. Sappiamo che sarà una partita difficile, da tutti il Putignano è considerata la migliore squadra del girone e ci aspettiamo un avversario carico e determinato a non interrompere la sua marcia a punteggio pieno. Noi, però, vogliamo continuare a migliorare e a progredire con il nostro gioco a prescindere dal valore degli avversari, per poi dare un’occhiata al tabellone solo dopo la sirena finale».

Continuano, intanto, i riconoscimenti per il settore giovanile della Innotech Serra Fasano, con la convocazione di ben quattro atleti per lo stage di selezione svoltosi, domenica 21 febbraio scorso, a Conversano nell’ambito del lavoro di scouting diretto dal coach azzurro Riccardo Trillini per la formazione della prossima nazionale under 17 maschile. Per Giuseppe e Luigi Passiatore, Francesco Raimondi e Sante De Luca è arrivata una nuova chiamata da parte di Domenico Iaia, responsabile tecnico di Area, che li aveva già voluti nella rappresentativa pugliese dell’ultima edizione della Coppa delle Regioni.

Infine, in settimana la federazione ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato under 17 maschile, con i fratelli Passiatore e compagni che alla prima giornata in programma mercoledì 10 marzo, ospiteranno la UISP 80 Putignano.