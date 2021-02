Buona la prima! Esordio con vittoria per la Innotech Serra Fasano che supera, tra le mura amiche, la Fidelis Andria Handball 39 a 21.

Buona prova dei ragazzi di coach Cassone che superata l’emozione iniziale di chi torna a giocare dopo 353 giorni di attesa, riescono a prendere il pieno controllo del match nella parte finale della prima frazione, mettendo a segno un parziale di 6 a 2 che li porta al riposo sul +5 (16-11). Al ritorno in campo la situazione non cambia: l’Innotech Serra Fasano mantiene il controllo della partita e incrementa il vantaggio per poi dilagare dopo il cartellino rosso rimediato dal terzino andriese Marmo, reo di una protesta offensiva nei modi e nei termini verso il direttore di gara che complica ancora di più la gestione del match di coach Colasuonno, già in difficoltà per le indisponibilità di altri elementi della rosa. Anche se i due punti, sono praticamente in cascina, coach Cassone mantiene alta la concentrazione dei suoi ed estende il sistema delle rotazioni a tutti gli atleti a disposizione che lo ripagano aumentando sempre di più il divario del risultato fino al 39-21 finale. “E’ stato bello tornare a giocare – ha commentato Massimo Cassone al termine della partita - Sono molto contento del risultato perché i ragazzi hanno giocato una buona partita. Per gran parte del primo tempo abbiamo fatto troppa fatica in difesa, ma nei minuti finali e ancora di più al rientro dagli spogliatoi siamo riusciti ad imporre la nostra pallamano e a creare un margine importante che ci ha consentito di conquistare i due punti. Ora godiamoci queste belle sensazioni che non provavamo praticamente da un anno e da lunedì penseremo alla difficilissima partita che ci aspetta con il Putignano”.

Prossimo impegno domenica 28 febbraio, ancora in casa contro la capolista Joker Uisp Putignano per la terza giornata di andata. Fischio di inizio ore 17:30 e diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società: Innotech Serra Fasano.

IL TABELLINO

INNOTECH SERRA FASANO – FIDELIS ANDRIA HANDBALL 39-21 (16-11).

Innotech Serra Fasano: Colucci (3), De Luca, Di Carolo (1), Gallo G. (7), Gallo M.(7), Liuzzi (5), Monopoli, Nardone, Passiatore G.(4), Passiatore L.(8), Raimondi (4), Rosato e Tasca. All. Cassone Fidelis Andria Handball: Cannone, Capozzi, D’Ettole, Del Giudice, Di Liddo, Giorgio, Losciale, Losito (12), Marmo (3), Regano (1), Santovito (2), Sipone (1), Zagaria A. e Zagaria E. All. Colasuonno Arbitro: Tempone M.

Classifica: Joker Uisp Putignano 4, Innotech Serra Fasano* 2, Altamura 1, Crotone* 1, Fidelis Andria e Pallamano Fasano** 0. (*Una partita in meno ** Due partite in meno)