L’Acqua & Sapone Junior Fasano ospita oggi il Trieste

Primo match casalingo del girone di ritorno per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che alle 19 di oggi, sabato 6 febbraio, ospiterà tra le mura amiche il Trieste.

Settimana di lavoro positiva per la formazione biancazzurra, reduce dalla brillante vittoria di Siena di sabato scorso, ed attesa nel prossimo weekend dalla Final8 di Coppa Italia, ma la concentrazione è tutta per la gara odierna contro il Trieste, vittorioso all’andata per 28-24 ed a sua volta protagonista di una bella vittoria nell’ultimo turno sul Sassari, superato per 26-25.

Diversi gli atleti di un certo calibro tra le file della compagine giuliana allenata da Giorgio Oveglia, tra i quali si distinguono l’ala sinistra azzurra Gianluca Dapiran (secondo miglior realizzatore del campionato con 106 reti, 12 in meno del biancazzurro Albin Jarlstam), l’ala destra Adam Bratkovic (89 reti per lui), ed il neo-arrivato terzino destro Igor Milovic, che completa una rosa che punta a risalire la classifica e che certamente darà il filo da torcere a Flavio Messina e compagni.

«Affrontiamo una squadra preparata ed esperta – dichiara alla vigilia il tecnico Francesco Ancona – che si è ulteriormente rafforzata nelle ultime settimane. Noi però veniamo da un periodo positivo, abbiamo lavorato molto bene anche in questi giorni e daremo il massimo per mettere in evidenza ancora una volta i frutti dell’impegno costante di tutto il gruppo, e per portare a casa l’intera posta in palio».

La gara, che sarà trasmessa in diretta sul portale Eleven Sports, sarà arbitrata dai sig.ri Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone.

Questo il quadro completo della 2^ giornata di ritorno della Serie A Beretta: Bolzano-Fondi, Sassari-Siena, Junior Fasano-Trieste, Merano-Cingoli, Conversano-Siracusa, Molteno-Appiano, Cassano Magnago-Bressanone. Riposa il Pressano.

Alla luce infine del recupero infrasettimanale tra Sassari e Bolzano, ultimo del girone d’andata e terminato sul 28-28, questi tutti gli abbinamenti dei quarti di finale di Coppa Italia (venerdì 12 febbraio):

[A] Pressano – Bolzano (h.12)

[B] Siena – Cassano Magnago (h.14)

[C] Sassari – Junior Fasano (h.18)

[D] Conversano – Bressanone (h.20)

In semifinale, sabato 13 febbraio, si sfideranno successivamente le vincenti di C-B (h.16) e D-A (h.20). Nella giornata di domenica 14 febbraio infine le finali per il 3° posto (h.12) e per il 1° posto (h.18).