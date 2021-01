Sconfitta per la Junior Fasano a Fondi

Una terrificante prima metà di secondo tempo ferma la Junior a Fondi: 10-4 di parziale per i padroni di casa e buonanotte dopo cinque vittorie consecutive. Il risultato non mette però nel cassetto i sogni di Coppa Italia dei biancoazzurri: con l’inatteso inciampo nel tappeto di casa del Trieste contro il Bressanone, ai ragazzi di Ancona basterà vincere sabato prossimo col Pressanoper guadagnarsi la passerella di Chieti. Tante e belle le parate di Voliuvach per i padroni di casa nel quarto d'ora che ha cambiato la partita di stasera, ma troppi gli errori al tiro della Junior per farla franca: il Fondi riesce a trovare quei contropiede che non erano partiti nel primo tempo e la partita si incanala.

Non è che nella prima metà di partita la Junior abbia fatto chissà che in attacco: il coach dei padroni di casa De Santis presenta una difesa 5-1 molto profonda, ben preparata in settimana, con Zizzo centravanti a soffocare Järlstam, solo tre gol dal campo per lui nel primo tempo. Ancona dopo un po' corre infatti ai ripari, spostando lo svedese a terzino sinistro e dando spazio in campo a Notarangelo e Tommaso De Santis. La Junior regge in difesa e recupera uno svantaggio che si era fatto anche di tre reti, chiudendo sul 10 pari.

Comincia il secondo tempo e arriva il temporale: la Junior sbaglia l'inverosimile in attacco e subisce tanto, troppo contropiede, Fondi assatanato e quando spiove la Junior si ritrova sotto di sei. L'ombrello si chiama Franceschetti: Ancona, che lo aveva tirato fuori in precedenza, lo ributta in campo e la difesa si riassesta. La Junior rosicchia rete su rete ma non riesce ad andare oltre il -1.

Prima o poi doveva succedere, e non è un caso che sia capitato dopo un mese senza giocare: adesso l'importante è ritrovare concentrazione e ritmo per una qualificazione in Coppa Italia che, dati gli obiettivi estivi, avrebbe del miracolo. L’ennesimo. Un’altra perla nella collana della Junior.

Dati statistici

BANCA POPOLARE FONDI: Antogiovanni, Arena 4, Cascone 3, Ciccolella, D'Ettorre, Di Benedetto 2, Macera, Mangiocca, Miceli 2, Pennacchio 4, Pinto, Ponticella 1, Voliuvach, Vulic 7, Zanghirati 1, Zizzo 1.

ACQUA & SAPONE JUNIOR FASANO: Angeloni, Angiolini 1, Beharevic, De Angelis A. 1, De Angelis, T., Fovio, Franceschetti 2, Järlstam 8, Messina 2, Notarangelo 6, Pignatelli 1, Pugliese 1, Savino, Sibilio, Vinci

Sanzioni

Fondi: ammonitI Zizzo e il dirigente Di Perna, sospesi Arena, Di Benedetto e Zanghirati

Junior: ammoniti Angiolini, Järlstam e l'allenatore Ancona, sospesi Angiolini e Franceschetti

Tiri dai 7 metri

Fondi: Vulic 4 su 6

Junior: Järlstam 2 su 2

Arbitri: Castagnino e Manuele di Caltanissetta