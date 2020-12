Si dividono le strade di mister Catalano e dell’Us Città di Fasano

L’Us Città di Fasano comunica che a partire da oggi, 21 dicembre 2020, mister Raimondo Catalano non sarà più alla guida tecnica del sodalizio biancazzurro.

«È stata una scelta ponderata e atta a tutelare tutti – ha dichiarato il patron Franco D’Amico – con mister Catalano e tutto il suo staff c’è sempre stato un ottimo rapporto che non verrà incrinato da questa decisione. La stima reciproca resta immutata in virtù del fatto che il rapporto personale tra noi esisteva ancor prima di questa avventura e, nonostante questa poco felice circostanza, si dimostra essere saldo e sincero».

Insieme a mister Catalano, non faranno più parte del progetto tecnico anche il suo vice Vincenzo Rubino e il preparatore atletico Renzo Ricci. La squadra è momentaneamente affidata a mister Vito Costantini, già allenatore della Juniores biancazzurra, che ha già guidato l’allenamento odierno e siederà in panchina per la sfida di mercoledì 23 contro la Fidelis Andria.

A mister Catalano e al suo staff il più grande in bocca al lupo dall’Us Città di Fasano per il proseguo della carriera.