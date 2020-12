Il Fasano cade a Portici, vittoria per i partenopei

Il Fasano torna a mani vuote dalla trasferta campana contro il Portici. I padroni di casa hanno tenuto il controllo della situazione per tutta la gara e i biancazzurri, seppur andati in gol con Cavaliere, costretti sempre ad inseguire senza avere mai concretamente la possibilità di andare in vantaggio.

Scelte quasi obbligate in difesa per mister Catalano, che vede come unica novità Angelini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre in attacco spazio al tridente inedito Nadarevic-Stracqualursi-Trovè.

Il primo tempo viene dominato dalla paura di entrambe le squadra di prendere gol e termina con il risultato di 0-0: da segnalare due limpide occasioni capitate rispettivamente sulla testa e sui piedi del giovane Trovè ma è il fuorigioco a salvare il Portici in entrambe le occasioni.

Nel secondo tempo cambia musica, il Fasano pare più timido rispetto ad un propositivo Portici che al 54’ trova il gol del vantaggio con un’azione di contropiede orchestrata da Prisco e conclusa da De Luca. Gli uomini di Catalano tentano di riorganizzarsi ma Maione al 73’ raddoppia con un colpo di testa.

La partita si riapre all’83’: calcio di punizione di Lugo Martìnez che scodella in area di rigore e, in seguito ad una mischia, è lesto Cavaliere a girarsi e a spingere in rete.

Minuti concitati quelli finali allo stadio “Sa Ciro” con gli ospiti in versione forza 4 per tentare di pareggiare e ritornare in patria con almeno 1 punto ma tutti gli sforzi

vengono vanificati all’87’ con il terzo gol del Portici: tocco di mano di Brescia in area su cross di Del Gaudio e calcio di rigore realizzato da Prisco.

Ancora fermo a 4 punti in classifica il Fasano che mercoledì 23 dicembre ospiterà al “Curlo” la Fidelis Andria per l’ultimo derby di Puglia del 2020.

TABELLINO

Portici 1906 – Us Città di Fasano 3-1 (0-0)

Portici 1906: Schaeper, Bisceglia, Donnarumma, Arpino (67’ Marigliano); Vitiello, Nappo, Guadagni (91’ Scala), De Luca (dal 70’ Del Gaudio), Savarise; Maione (84’ Sorrentino), Prisco.

A disp. Spina, Petrosino, De Martino, Conte, D’Acunto. All. Panico

Us Città di Fasano: Suma, Brescia, Cassano (70’ Gaetani), Russo, Angelini (63’ Lanzone); Bernardini, Monaco (76’ Cavaliere), Narese; Nadarevic (76’ Lugo Martinez), Stracqualursi, Trové (70’ De Carolis).

A disp. Caccetta, Antonicelli, Castrovilli, Dellino. All. Catalano

Reti: 54’ De Luca (P), 73’ Maione (P), 83’ Cavaliere (F), 87’ Prisco rig. (P)

Ammoniti: Donnarumma (P), De Luca (P), Trové (F), Nappo (P), Russo (F), Brescia (F) Arbitro: Cusumano di Caltanissetta

Recupero: pt. 3’; st. 5’