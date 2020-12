Mercoledì amaro per il Fasano: l’Aversa vince

Non sono bastati i 57’ (più extra-time) al Fasano per rimontare il match di recupero contro l’Aversa. La compagine campana infatti si è imposta con un perentorio 0-3 e ha portato a casa il bottino pieno grazie alle reti di Simonetti e la doppietta di Messina.

Un Fasano in preda alla voglia di far bene che è sfociata troppo spesso in frenesia, si è fatto preda di un Aversa arrivato al “Curlo” non per difendere il risultato ma per ribadire quanto successo al “Ruggieri-Scianni” di Alberobello il 6 dicembre scorso, e ci è riuscito prima raddoppiando e poi triplicando il risultato grazie a Messina.

Vani sono stati i tentativi di Bernardini e compagni che nulla hanno potuto contro i ben organizzati campani, andati a segno per tutte e tre le volte su calci piazzati o palle inattive.

«È un momento difficile – ha dichiarato a fine partita il patron Franco D’Amico – quello che manca adesso è la tranquillità. È un’annata complicata, e sicuramente i continui rinvii non ci hanno fatto bene né a livello atletico né a livello psicologico. Non è semplice fare calcio in questa situazione che sta riguardando il campionato e il mondo intero e sarebbe un peccato gettare via una stagione dopo tanti anni di bel calcio. Mi fa molto male sentire gli attacchi che alcuni tifosi stanno facendo al progetto e a me personalmente. Mi dispiace perché conosco i sacrifici fatti in questi anni e i sacrifici che sto facendo per questa squadra. Bisogna stare tranquilli perché soltanto uniti ne usciremo».

I biancazzurri riprenderanno ad allenarsi domattina quando mister Catalano inizierà a preparare la delicata sfida esterna di domenica 20 dicembre contro il Portici.

TABELLINO

Us Fasano-Real Agro Aversa: 0-3 (0-1)

Us Fasano: Suma, De Carolis, Brescia, Monaco (12’st Nadarevic), Cassano, Russo, Gaetani, Narese, Cavaliere, Bernardini, Dellino (24’ st Lanzone).

A disp. Caccetta, Angelini, Vogliacco, Amoruso, Difino, Trové. All. Raimondo Catalano.

Real Agro Aversa: Papa, Lanzillo (7’ st Messina, 48’ st Presaciuc), Mariani, Gallo, Cassandro, Varchetta, Faiello, Bernardini (45’st Denkovski), Simonetti, Ziello, Ndiaye (36’st Della Corte).

All. Antonio De Stefano.

A disposizione Casillo, Mambella, Castaldo, Zawko, Di Tela. Reti: 24’pt Simonetti rig. (R), 28’st, 34’st Messina (R) Ammoniti: Lanzillo (R), Varchetta (R), Messina (R), Narese (F). Rec.pt 3’; st 3’.

Arbitro: Mastrodomenico di Policoro.