Il Fasano esce sconfitto dal derby contro il Nardò

Sconfitta di misura per il Fasano che registra la prima sconfitta casalinga della stagione. Il gol dello svedese Tornros, arrivato al 91’, regala ai neretini la gioia della vittoria e i 3 punti, mentre lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, rei di non aver sbloccato anzitempo la gara sfruttando la superiorità numerica (Nardò in 10 uomini dal 19’st per doppio giallo a Massari).

Una gara intensa e giocata con ritmo altissimo da parte di entrambe le formazioni che hanno lottato fino all’ultimo minuto per aggiudicarsi la posta in palio.

Prestazione superba del portiere Dario Suma che, almeno in tre occasioni, è stato autore di strabilianti parate che hanno salvato il risultato fino al 91’ quando Tornros ha insaccato in rete una respinta dello stesso Suma, su tiro di De Giorgi.

Debutto al “Curlo” per l’attaccante argentino Denis Stracqualursi, apparso in forma e che deve però ancora completare il processo di adattamento con i compagni e con il nuovo sistema di gioco.

«Non siamo stati brillanti – ha dichiarato in conferenza stampa post - partita mister Raimondo Catalano – abbiamo sofferto eccessivamente sui calci piazzati e uno di questi ci è stato fatale. Quando eravamo in superiorità numerica abbiamo tentato di passare in vantaggio ma non ci siamo riusciti e poi abbiamo subìto gol. Non cerco alibi, dobbiamo accettare l’esito del campo e pensare a lavorare già da domani per farci trovare pronti contro la Real Aversa».

I biancazzurri adesso riprenderanno gli allenamenti già domani mattina, quando inizieranno a preparare la delicata sfida di recupero di mercoledì 16 dicembre allo stadio “Vito Curlo” contro la Real Aversa. Fischio d’inizio fissato alle 14:30, si ripartirà dal minuto 33’ e dallo 0-1 in favore dei normanni con gol di Simonetti su rigore al 24’pt.

TABELLINO

Us Città di Fasano-Ac Nardò: 0-1 (0-0)

Us Città di Fasano: Suma, De Carolis (29’st Vogliacco), Brescia, Monaco, Cassano, Russo, Lanzone (29’st Trovè), Narese, Stracqualursi (20’st Cavaliere), Nadarevic (12’st Gaetani), Bernardini (15’st Lugo Martinez).

A disp. Caccetta, Angelini, Difino, Amoruso. All. Raimondo Catalano

Ac Nardò: Milli, Mengoli, Stranieri, Cancelli, Semiao Granado (9’st Tornros; 47’st Romeo), Scialpi (41’st Zappacosta), Caputo (32’st Potenza), Sepe, De Giorgi, Massari, Gallo.

A disp: Mirarco, Romeo, Palazzo, Valzano, Politi, Lamacchia. All. Ciro Danucci.

Rete: 46’st Tornros (N).

Ammoniti De Giorgi (N), Bernardini (F), Cassano (F), Narese (F). Rec. pt 0’, st 5’.

Note: Espulso al 19’st Massari (N) per doppia ammonizione. Arbitro: Palmieri di Conegliano.