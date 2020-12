Tutti negativi i tamponi dei tesserati Us Fasano: tutto pronto per Fasano- Nardò

L’Us Città di Fasano comunica che, nella mattinata di oggi, sabato 12 dicembre, tutti i tesserati si sono sottoposti ai test antigenici per la ricerca del virus Sars-Cov-2 presso il laboratorio analisi EBM di Fasano: tutti negativi i risultati, merito anche del grande senso di responsabilità e rispetto delle regole che la società ha impartito a tutto il gruppo squadra sin dal primo giorno.

Subito dopo i risultati, la squadra ha svolto la rifinitura ed è pronta per il big match di domani contro il Nardò: «Mi aspetto una partita tosta – ha detto in conferenza stampa mister Raimondo Catalano – è un derby ed è molto sentito in entrambe le città. Giocheremo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi che soffrono con noi da casa e che spero possano tornare a gremire il Curlo quanto prima!».

La società biancazzurra comunica anche che a partire dalla gara di domani, e fino a quando le disposizioni lo consentiranno, tutte le partite casalinghe del Fasano verranno trasmesse in diretta streaming gratuita sui canali ufficiali Facebook e Youtube Us Città di Fasano.

Progetto fortemente voluto dall’area marketing a dall’ufficio stampa biancazzurro per dare a tutti i tifosi la possibilità di seguire la propria squadra del cuore. La visione sarà completamente gratuita e accessibile dai computer, smartphone e smart-tv, affinché non ci sia più neanche un giorno senza Faso e soprattutto perché, come recita lo slogano societario, “Il Fasano è della gente”.