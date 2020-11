U.S. Città di Fasano, il calendario di Serie D 2020.21 si ferma

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n° 48 del 5.11.2020, ha dato comunicazione riguardo la sospensione del calendario di Serie D 2020.21 fino al 29 novembre c.m.

La necessità è quella “di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati a far data dall’8.11.2020 fino a tutto il 22.11.2020, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari” si legge nel comunicato ufficiale.

Pertanto sono stati calendarizzati tutti i recuperi delle giornate che vedranno i biancazzurri impegnati a Gravina domenica 15 novembre (recupero 5° giornata) e contro la Real Agro Aversa, al Vito Curlo, domenica 22 novembre (recupero 6° giornata).

Per la calendarizzazione delle successive partite in programma invece bisognerà attendere ancora ma la Lega garantisce che “verrà reso noto con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare”.

Il presidente dell'Us Città di Fasano Franco D'amico, in merito alla decisione di sospensione del calendario di Serie D, ha commentato in maniera positiva la strada intrapresa dalla Lega: «Sicuramente è una scelta saggia. Ci sono troppe gare da recuperare ed è giusto sfruttare questo periodo di inattività per rimettere in carreggiata il Campionato. Ripresa a fine novembre? Se e quando ci sarà modo di ricominciare, lo valuteremo al momento opportuno».