Ignazio Lovecchio rieletto presidente dell’A.P.S. “Il Fasano Siamo Noi”

Si è svolto nella serata di ieri, mercoledì 4 novembre, il primo consiglio direttivo dopo le elezioni tenutesi lo scorso 29 ottobre durante l’assemblea ordinaria dell’A.P.S. Il Fasano Siamo Noi. Punto all’ordine del giorno l’elezione, tra i sette componenti eletti dai soci, delle principali cariche societarie.

All’unanimità è stato confermato come presidente del sodalizio Ignazio Lovecchio, che sarà affiancato dal neo vice-presidente Marisa Cassone, alla quale vanno anche le deleghe di responsabile del merchandising e dei social-media. Confermato come segretario Vito Fasano, mentre è stato eletto come tesoriere Leo Recchia, il quale gestirà i rapporti con l’U.S. Città di Fasano. Al vice-presidente uscente Antonio Latartara è rinnovato l’incarico di responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni, così come resta nelle mani di Vincenzo Tauro la responsabilità della logistica. A Davide Carrieri, volto nuovo del direttivo unitamente a Marisa Cassone, va infine la nomina di responsabile tesseramenti.

Al di là degli incarichi ufficialmente assegnati ieri, è comunque sempre valido l’invito a tutti i soci a collaborare attivamente alla vita associativa, con i consiglieri eletti che, in occasione del prossimo incontro, stileranno le linee guida della programmazione del triennio che vedrà alla guida dell’associazione il rinnovato consiglio direttivo.