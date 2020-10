Resoconto dell’Assemblea Ordinaria dei Soci A.P.S. “Il Fasano Siamo Noi”

Si è svolta in streaming online nel tardo pomeriggio di giovedì 29 ottobre l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.P.S. Il Fasano Siamo Noi, alla quale hanno partecipato nel momento di maggior afflusso 94 soci.

Dopo i saluti di rito del presidente uscente Ignazio Lovecchio si è proceduto subito alla votazione del primo punto all’ordine del giorno, riguardante l’adeguamento dello Statuto alla luce della riforma del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Le modifiche sono state approvate con 25 voti favorevoli e 0 contrari, così come, nella trattazione del secondo punto riguardante il Bilancio Consuntivo Anno Sociale 01.07.2019/30.06.2020, quest’ultimo è stato successivamente approvato con 29 voti favorevoli, 0 contrari ed 1 astenuto. A presentare nel dettaglio il è stato il segretario uscente Vito Fasano, il quale ha ratificato un attivo di bilancio di 1.814,39 €, a fronte di 46.215,07 € di entrate e di 44.400,68 € di uscite.

Resa inutile la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, relativa all’approvazione del bilancio previsionale, in seguito alla positiva ratifica del cambiamento di statuto, si è quindi proceduto alle elezioni del nuovo direttivo che sarà in carica nel triennio 2020- 2023. Questi i consiglieri eletti: Ignazio Lovecchio (48 voti, confermato), Leo Recchia (28 voti, confermato), Antonio Latartara (24 voti, confermato), Davide Carrieri (24 voti, nuovo), Marisa Cassone (22 voti, nuovo), Vito Fasano (22 voti, confermato) e Vincenzo Tauro (22 voti, confermato). Non eletti Michele Velletri (20 voti), Francesco Sibilio (19 voti), Francesco Lussone (19 voti), Gennaro Palmisano (17 voti). I nuovi eletti dirigeranno il nuovo presidente nel corso del primo consiglio direttivo.

Queste le dichiarazioni del più suffragato, nonché presidente uscente, Ignazio Lovecchio:

«Grazie a tutti per aver partecipato a questa assemblea atipica ma fondamentale per il futuro dell'Associazione. Ringrazio chi si è impegnato per preparare questa diretta e questo format efficace: Antonio Latartara. Grazie anche a Leo Zizzi per aver gestito la parte riguardante l'adeguamento dello statuto ed aver curato la scaletta dell'assemblea. Abbiamo appurato che anche in una condizione estrema quale è quell’attuale, in questo momento storico, è possibile riunirsi almeno in via telematica. Certo speriamo che non serva più riunirsi online e che passi questo periodo triste per tutti. Presto presenteremo un programma triennale per far crescere ancor più l'associazione e per sostenere al meglio il nostro progetto sportivo, sociale, solidale e soprattutto di calcio popolare! Grazie ancora a tutti».