Calcio, rinviata la gara tra Gravina e Fasano

Evade dai domiciliari, arrestato un uomo a Fasano

A Fasano, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno tratto in arresto per il reato di evasione A. L. , 38enne del luogo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.