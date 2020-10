Riapre lo Stadio Vito Curlo, il via libera del Governo

La Lega Nazionale Dilettanti ha dato comunicazione che il DPCM del 13/10/2020 all’art. 1 comma 6 lettera E, consente la presenza parziale di pubblico per le manifestazioni sportive all’aperto e più precisamente prevede: “per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto”.

In seguito alla riunione che si è tenuta oggi, 15 ottobre 2020 presso la Questura di Brindisi, si è deliberata la riapertura parziale anche dello stadio “Vito Curlo” e già dalla partita interna di domenica prossima contro il Brindisi.

Lo stadio “Vito Curlo” di Fasano, omologato per 4.002 posti, potrà contenere 600 spettatori che potranno acquistare il biglietto esclusivamente in prevendita a partire dalle 17:00 di oggi, giovedì 15 ottobre, e presso gli unici due punti vendita autorizzati: la segreteria dello stadio “Vito Curlo” e il botteghino in via Salvo D’Acquisto, comunemente chiamato “botteghino Curva Sud”.

È prevista una prelazione per l’acquisto del biglietto, che sarà nominale e sarà acquistabile senza riduzioni o esenzioni, fino a venerdì 16 ottobre per i soci de Il Fasano Siamo Noi.

A partire da sabato invece, il biglietto potrà essere acquistato anche dai non soci, entro e non oltre le ore 10:00 di domenica 18 ottobre, giorno della gara.

Una buona notizia finalmente che riguarda anche il calcio dilettantistico, costretto da inizio campionato all’assenza di pubblico e agli stadi vuoti.

LISTINO PREZZI:

8€ Curva Sud 10€ Gradinata

12€ Tribune Laterali 16€ Tribuna Centrale

Per l’accesso allo stadio sarà necessario attenersi rigorosamente al protocollo sanitario che prevede l’uso di mascherina, il rilevamento della temperatura all’ingresso e il rispetto del distanziamento sociale contestualmente al divieto di assembramento.