Battuta d’arresto del Fasano a Casarano: vittoria per 2-0 dei padroni di casa

Due gol, segnati entrambi nel primo tempo, bastano al Casarano per battere il Fasano e aggiudicarsi l’intera posta in palio.

I gol di Rodriguez e Giacomarro condannano Bernardini e compagni che tuttavia non hanno recitato la parte delle comparse. Il portiere Guido infatti, uno dei migliori in campo, è riuscito a salvare per ben due volte il risultato, dimostrandosi provvidenzialmente in due occasioni chiave della gara: prima al 32’pt su Nadarevic lanciato solo da Monaco verso la porta e poi al 23’st su un tiro a giro di Procida.

La voglia e la determinazione però non sono bastati al Fasano per portare via punti dal “Capozza”, ma sono elementi chiave per ripartire in settimana e per preparare il delicato derby di domenica prossima al “Curlo” contro il Brindisi.

«I due gol sbagliati pesano sulla gara sia a livello mentale sia al livello di motivazioni - ha commentato a fine partita mister Catalano - se avessimo concretizzato queste due occasioni avremmo giocato il resto della gara con più tranquillità e con più spregiudicatezza. Guido sicuramente è stato uno dei migliori in campo e ci tengo a fargli i complimenti. Complimenti che voglio fare però anche alla mia squadra per quanto prodotto oggi e per il modo in cui è venuta a giocare qui contro il Casarano, squadra costruita per vincere il campionato. Il risultato non ci premia ma questa mentalità che oggi abbiamo dimostrato di avere ci consentirà di raggiungere il nostro obiettivo stagionale».

TABELLINO

Casarano- Us Città di Fasano 2-0 (2-0)

Casarano: Guido, Onda, Pedicone (29’st Pagliai), Tascone (42’st Negro), Longhi, Mattera, Sansone (39’st Atteo), Bruno, Rodriguez, Giacomarro, El Ouazni (42’st Mincica)

A disp. Guarnieri, Galfano, D’Andria, Feola, Pennetta All. Vincenzo Feola

Us Città di Fasano: Suma, Brescia, Cassano (39’st Vogliacco), Monaco (39’st Difino), Urquiza (21’st De Carolis), Russo, Bernardini, Narese (27’st Gaetani), Cavaliere, Nadarevic, Trovè (21’st Procida)

A disp. Caccetta, Angelini, Pittelli, Lanzone All. Raimondo Catalano

Reti: Rodriguez 7’pt (C), Giacomarro 42’pt Ammoniti: Pedicone (C), Russo (F)

Rec. 1’ pt, 4’st

Arbitro: Canci di Carrara

Note: partita giocata a porte chiuse a causa delle vigenti disposizioni anti Covid- 19