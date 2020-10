Tre nuovi calciatori vanno ad arricchire il parco under dell’Us Città di Fasano

Nuovo ingaggio per l’Us Città di Fasano: tre nuovi calciatori che vanno ad arricchire il parco under della società.

Si tratta di Gabriele De Carolis difensore classe 2002, lo scorso anno in forza alla Virtus Francavilla; Mattia Castrovilli, trequartista classe 2000 proveniente dal Marsala; Simone Riccardi, difensore centrale mancino, classe 2003 e proveniente dai settori giovanili di Bisceglie e Venezia.