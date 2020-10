Pareggio interno per il Fasano contro il Sorrento

Primo punto conquistato dall’Us Città di Fasano in questo campionato di Serie D Girone H 2020.21. Al vantaggio di capitan Bernardini ha risposto il pareggio di Liccardi arrivato con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Suma.

Primo tempo di sostanziale equilibrio, con il pallino del gioco in mano agli uomini di Catalano e gli ospiti pronti a ripartire. Il Fasano ha l’occasione di passare subito in vantaggio all’ 8’pt ma il colpo di testo di Trovè, lasciato incredibilmente solo, non inquadra lo specchio della porta.

Il primo e unico tiro ospite dei primi 45’ arriva all’mezz’ora: Cunzi tenta di sorprendere Suma dalla distanza ma il tiro è troppo debole per impensierire l’estremo difensore biancazzurro.

Dopo 2’ dall’inizio della ripresa, Bernardini scuote il match con un magistrale tiro a giro da fuori area che si insacca alle spalle di Scarano e sblocca il risultato. Il gol di testa di Liccardi al 7’st, arrivato nel miglior momento del Fasano che era andato vicino al raddoppio poco prima con Nadarevic, pareggia i conti e costringe Bernardini e compagni a ricominciare la loro scalata verso i primi 3 punti stagionali. Poco o nulla da segnalare fino al 49’: Fasano e Sorrento si dividono 1 punto e smuovono rispettivamente le proprie classifiche.

«Sono molto soddisfatto per la prestazione dei ragazzi – ha detto mister Catalano a fine partita - abbiamo ampi margini di crescita e siamo sulla strada giusta. La partita di domenica scorsa a Pozzuoli è stata giocata non su un campo di calcio, l’acquazzone ha compromesso la praticabilità del manto erboso e reso impossibile la costruzione di azioni di gioco. I segnali che ho ricevuto oggi dai ragazzi sono ottimi e miglioreremo giorno dopo giorno. Ora stacchiamo mentalmente per qualche ora ma da domani testa a Casarano, sfida molto complicata».

TABELLINO

Us Città di Fasano-Sorrento 1945: 1-1 (0-0)

Us Città di Fasano: Suma, Brescia (40’st Cavaliere), Angelini (16’st Vogliacco), Monaco, Urquiza, Russo, Gaetani (36’st Pittelli), Narese (44’st Difino), Trové, Nadarevic (40’st Cassano), Bernardini. All. Catalano.

A disp.: Caccetta, De Carolis, Lanzone, Paolo Procida.

Sorrento 1945: Scarano, Cesarano, Masullo, La Monica, Cacace, Mezavilla, Somma, Maranzino, Cunzi (45’st E. Procida), Mancino (30’st Camara), Liccardi (33’st Alfonso Gargiulo).

All. Fusco.

A disp.: Orazzo, Alessio Gargiulo, Terminiello, Garofalo, Cassata, Cascone. Reti: 2’ st Bernardini (F), 7’ st Liccardi (S)

AmmonitI: Angelini (F), Mezavilla (S), La Monica (S), Nadarevic (F). Rec. 0 pt.; 4’ st

Arbitro: Monesi di Crotone.