Il Fasano sconfitto di misura dalla Puteolana a Pozzuoli

Il Fasano viene sconfitto di misura dalla Puteolana 1902 in una partita giocata su un campo molto pesante, a causa di un vero e proprio nubifragio che ha martellato il “Domenico Conte” per più di 90’.

In una gara sospesa ben due volte, prima causa lancio di fumogeni dall’esterno da parte dei tifosi flegrei (22’pt) e poi per eccessiva pioggia (24’pt), si è fatto fatica a trovare una vera continuità di gioco da parte di entrambe e ad avere la meglio è stata la formazione più cinica. Nonostante il gol annullato a Nadarevic per fuorigioco (20’pt) e le occasioni avute da Cavaliere e Narese, a spuntarla sono stati i granata di Pozzuoli che si impossessano dei primi 3 punti della stagione e riescono a lasciarsi alle spalle una settimana piena di polemiche e corse contro il tempo.

Di Caterino al 14’st apre le danze con un cucchiaio che beffa Suma ma la reazione biancazzurra è immediata e al 19’st Russo, con un’incursione in area avversaria, pareggia i conti. Gli ultimi 25’ sono stati giocati totalmente a trazione anteriore da parte degli uomini di Catalano, alla ricerca del gol del vantaggio, ma a tempo scaduto e oltre il minuto di recupero concesso dall’arbitro è Medina, servito da Festa, a far esplodere la panchina dei padroni di casa e a sancire la sconfitta del Fasano.

«Perdere così fa male - dice a fine gara mister Raimondo Catalano - perché i due gol sono arrivati nelle uniche due occasioni concesse. Il pareggio ci andava stretto, abbiamo spinto sull'acceleratore perché volevamo i 3 punti ma siamo stati puniti… il calcio è questo. Adesso sotto con il lavoro perché vogliamo riscattarci già da domenica prossima!»

TABELLINO

Puteolana 1902- Us Città di Fasano 2-1 (0-0)

Puteolana 1902: De Lucia, Caiazzo (Somma), Piacente, Landri, Pantano, Monteleone (K), Festa, Cavaliere E., Di Caterino (Musella), Soprano (Medina), D’Errico.

A disp. De Rosa, Puolo, Castracani, Mauriello, Bocchetti, Romano. Allenatore: Luca De Martino

Us Città di Fasano: Suma, Urquiza, Angelini, Monaco (43’st Pittelli), Cassano (19’st Lugo Martinez), Russo, Nadarevic (19’st Gaetani), Narese, Trovè (19’st De Carolis), Cavaliere (33’st Lanzone), Bernardini.

A disp. Caccetta, Brescia, Vogliacco, Difino. Allenatore: Raimondo Catalano

Reti: 14’st Di Caterino (P), 19’st Russo (F), 47’st Medina (P) Ammoniti: Trovè (F), Narese (F), De Lucia (P)

Rec. 1’st

Note: osservato 1’ di raccoglimento nel pre-gara per la scomparsa dell’arbitro De Santis. Arbitro: Gavini di Aprilia