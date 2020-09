Us Città di Fasano, tutto pronto per il debutto in campionato del Fasano 2020/21

Si è svolta ieri, alle ore 19:00, nella sala stampa dello stadio Vito Curlo la prima conferenza prepartita della stagione 2020.21.

Mister Raimondo Catalano ha fatto un focus sulle condizioni della squadra e sulla preparazione alla gara, sottolineando il divieto assoluto di sottovalutare laPuteolana 1902, attualmente priva di allenatore e calciatori over: «Quello di Pozzuoli è un campo storicamente difficile- dice l’allenatore biancazzurro- sarebbe un errore madornale sottovalutare l’avversario. Dobbiamo essere concentrati perché vogliamo iniziare il campionato con i 3 punti. Modulo? È vero, in questo precampionato ho spesso utilizzato il 4-3-3 ma non sono assolutamente un integralista. Utilizzeremo il modulo che più ci è congeniale in base agli interpreti che ho a disposizione e in base alle nostre qualità».

Catalano ha avuto modo di presentare ufficialmente il nuovo acquisto biancazzurro Lugo Martìnez, pedina di qualità e duttilità nello scacchiere biancazzurro: «È un giocatore importante, ho chiesto alla società uno sforzo per averlo perché sono sicuro che il suo contributo potrà essere fondamentale per la nostra causa».

In chiusura di conferenza Catalano ha voluto spendere delle belle parole nei confronti della piazza e dei tifosi, costretti a seguire la squadra a distanza causa restrizioni anti-covid: «Io e i ragazzi non possiamo dare garanzie sui risultati ma possiamo affermare con certezza che daremo tutto per i colori e per portare in alto il nome di questa squadra. Ci alleniamo da 47 giorni, ci siamo allenati bene e siamo tutti disponibili. Affronteremo questo campionato indossando la maglia con entusiasmo, orgoglio e spirito di sacrificio per questa piazza che appartiene ad una città intera».

Tutto pronto dunque per il debutto in campionato che è fissato per domenica 27 settembre allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Fischio d’inizio ore 15:00.

Arbitra il signor Simone Gavini di Aprilia, assistente 1 Davide Fabrizi, Assistente 2 Davide Messina.

Sarà possibile seguire la diretta grafica della partita sulla nostra pagina Facebook Us Città di Fasano.