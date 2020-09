Rinviata causa maltempo la presentazione dell’Us Città di Fasano 2020/21

Causa maltempo, l'evento di presentazione squadra e maglie dell’Us Città di Fasano 2020/21 è rinviato a data da destinarsi.

In sostituzione, è indetta alle 19:00 in sala stampa allo stadio "Vito Curlo" la conferenza stampa pre Puteolana- Us Fasano.

Parlerà mister Raimondo Catalano.