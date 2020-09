Us Città di Fasano, Richard Lugo Martìnez veste biancazzurro

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato, per la corrente stagione sportiva, il calciatore paraguaiano Richard Lugo Martìnez.

Atleta dalla grande forza fisica abbinata ad un’ottima tecnica, Lugo Martìnez può rivestire il ruolo sia di centrocampista che di esterno d’attacco e centravanti.

Il nuovo acquisto biancazzurro è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese, senza però mai riuscire a debuttare. Dopo gli anni in Friuli, Lugo fa ritorno in Paraguay dove calca i campi della massima serie con l’Independiente de Campo Grande e Sportivo Carapegua.

Le sirene tricolori non si fanno attendere e così ritorna in Italia e veste le maglie di Bari (serie B) e Grosseto, Bisceglie, Virtus Francavilla e Fidelis Andria in serie C (con brevi parentesi in Paraguay al Guarani e al Club Sportivo 2 de Mayo).

Una carriera con filo diretto tra Paraguay e Italia quella di Lugo Martìnez che arriva a Fasano all’età di 28 anni (classe 1992) ed è pronto a mettersi in mostra all’ombra della Selva.

Il calciatore è già aggregato al gruppo di mister Catalano da diverse settimane e adesso, sciolti tutti i nodi burocratici, è pronto a debuttare in campionato domenica prossima contro la Puteolana 1902.