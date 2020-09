L’ “Atletico Pezze 2011” presenta la sua prima stagione in Prima Categoria Pugliese

In una nutrita cornice di pubblico, in Piazza XX settembre a Pezze di Greco, attuando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, sabato 19 settembre l’Atletico Pezze 2011 ha presentato ufficialmente la stagione 2020/2021, che la vedrà impegnata per la prima volta nel campionato di 1^ categoria Pugliese.

La riuscitissima serata è stata dedicata a Stefano Brescia, trentacinquenne dirigente della società, scomparso prematuramente solo poche settimane fa, il cui ricordo è riecheggiato anche nelle parole del Parroco Don Francesco che ha aperto la manifestazione ricordando anche il “Guerriero sorridente” Giovanni Custodero nativo della frazione fasanese.

La società del Presidente Giovanni Cardone ha voluto fare le cose in grande nell’evento che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del Presidente della LND Vito Tisci che ha portato i saluti della Federazione, del Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e dell’Assessore allo Sport, Avv. Giuseppe Galeota. A fare gli onori di casa Michele Cuoco, coach di atletica leggera e coabitante con le ragazze da lui allenate nella struttura del “Sergio Ancona”, che si spera possa essere oggetto di ristrutturazione con un progetto che, dalle parole di Sindaco e Assessore, farebbe diventare Fasano polo attrattivo per il binomio sport e turismo.

La nuova stagione ha visto l’allargamento dello staff dirigenziale con l’inserimento di nuove figure che completano un organico ben collaudato con il Mister Vito Cardone ed il suo Vice Domenico Grieco, pronti a questa nuova avventura. La rosa, composta da 25 elementi tra riconferme e nuovi arrivi è sicuramente all’altezza di un campionato che si preannuncia davvero molto interessante per la qualità delle compagini confermate dalla riunione del 21 settembre dal Comitato Regionale.

La squadra ha cominciato la preparazione già da due settimane sotto gli occhi vigili dei preparatori Leonardo Pantaleo e Paolo De Simone, per essere pronta allo start del Campionato fissato per il prossimo 18 ottobre, si spera anche alla presenza del pubblico.