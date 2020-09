Il Fasano si presenta ai suoi tifosi: grande evento di presentazione allo stadio “Vito Curlo”

Con l’inizio della stagione 2020/21 alle porte, l’Us Città di Fasano si presenta ufficialmente ai tifosi e agli addetti ai lavori in un evento che si terrà venerdì 25 settembre alle ore 19:30 allo “Stadio Vito Curlo”.

Presentazione della prima squadra e della Juniores Nazionale biancazzurra, per la prima volta in questa stagione tutti gli appassionati avranno modo di conoscere da vicino i nuovi volti dell’Us Città di Fasano che vestiranno i gloriosi colori biancazzurri in questo nuovo Campionato Nazionale di Serie D.

In concomitanza con la presentazione della squadra, verranno svelate le nuove tre maglie della stagione: la prima, rigorosamente biancazzurra, la seconda, con un richiamo meravigliosamente vintage, e la terza… tutta da scoprire! In chiusura dell’evento ci sarà anche una lieta sorpresa per tutti i tifosi biancazzurri che accorreranno sul manto erboso di “casa”.

L’ingresso sarà libero e l’evento si terrà con rispetto di tutte le norme anti-covid.

A tal proposito, ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina.