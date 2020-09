Con l’allenamento congiunto contro il Campobasso, tenutosi venerdì 11 settembre allo stadio Comunale di Ripamolisani (CB) e con fischio d’inizio alle ore 16:00, si è concluso il ritiro precampionato del Fasano 2020/21.

Buon test per far rodare ulteriormente la squadra e per compattare il gruppo, composto da tanti nuovi giocatori approdati quest’anno alla corte del presidente Franco D’Amico.

Seppur il risultato non sorrida ai biancazzurri (2-0 per i molisani con un gol per tempo) il tecnico Raimondo Catalano è riuscito a trarre buoni spunti e buone indicazioni da questo test amichevole: «Sono soddisfatto di quello che la squadra ha mostrato e di come ha giocato contro una compagine importante come il Campobasso. Oggi era la prima partita giocata sotto i 1.500 metri di Campitello Matese e abbiamo sofferto un po’ il cambio di temperatura ma questo lo avevamo calcolato».

Il tecnico barese ha anche tirato le somme alla fine di questo ritiro in terra molisana. I calciatori infatti torneranno a Fasano in serata e riprenderanno gli allenamenti lunedì 14 settembre, dopo due giorni di meritato riposo: «Il ritiro è stato molto proficuo. Abbiamo alzato il livello sia della nostra condizione fisica, sia della nostra organizzazione in campo. Stiamo diventando sempre più squadra, giorno dopo giorno, e abbiamo ampi margini di miglioramento».

Campobasso- Us Fasano 2-0 (1-0): Cogliati (C), Esposito (C).

Us Fasano: Suma ’01 (Caccetta ’01 s.t.), Brescia ’01, Angelini ’01 (Mingolla ’02 s.t.), Monaco (Antonicelli ’00 s.t.), Urquiza (Cassano s.t.), Russo (Vogliacco ’00 s.t.), Gaetani (Lanzone ’01 s.t.), Pittelli (Notaristefano ’01 s.t.), Trové ’02 (Cavaliere ’99 s.t.), Lugo Martinez (Bernardini s.t.), Nadarevic (Procida s.t.)