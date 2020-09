La Bs Fasano sforna nuovi talenti: Giovanni Lombardi al Lecce

Fasanese, ambidestro e dalle ottime capacità tecniche e tattiche: il giovane terzino Giovanni Lombardi non è sfuggito alla lente di ingrandimento del vivaio targato U.S. Lecce, ormai da anni “fidelizzato” alla fucina di talenti fasanese della BS Soccer Team Fasano. Giovanni, classe 2007, è stato fortemente voluto dalla società gialloblù già ad inizio stagione, per potersi preparare al campionato dei Giovanissimi Nazionali assieme ai più grandi, nati nel 2006.

«Quest’altra cessione eccellente conferma l’ottimo lavoro svolto fino ad ora dal nostro staff tecnico – commenta entusiasta il team manager biancazzurro Paolo Gialluisi -. La nostra filosofia di gioco prevede da sempre l’impiego di calciatori sotto età nei campionati di categoria maggiore, proprio per far abituare i nostri ragazzi ad un confronto più ambizioso, sia tecnicamente che atleticamente. Già da diverso tempo gli osservatori del Lecce hanno notato questo nostro atleta – conclude Gialluisi - e siamo certi che sia pronto per nuove sfide alla sua altezza».

Iniziare la nuova stagione sportiva con un’importante cessione è ormai una routine per la scuola calcio fasanese, che si conferma nuovamente pronta al confronto con società più blasonate: in 14 anni di attività sportiva, sono numerosi i talenti sfornati dalla Bs Fasano, non per ultimo la punta di diamante Francesco Semeraro, quest’anno nella prima rosa dell’Ascoli Calcio 1898.