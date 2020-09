L’Us Fasano implementa il parco under e definisce lo staff tecnico di Catalano

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato tre nuovi calciatori under che sono già a disposizione di mister Raimondo Catalano e stanno regolarmente svolgendo il ritiro precampionato a Campitello Matese.

Francesco Trové, attaccante classe 2002 e già autore di due gol negli allenamenti congiunti precampionato, è cresciuto calcisticamente nella Virtus Francavilla e ha debuttato nel 2018 in Eccellenza con l’Otranto, squadra in cui ha giocato per due stagioni. Debutto con gol per Trové che a 15 anni e mezzo è il marcatore più giovane della storia dell’Eccellenza pugliese.

Vittorio Vogliacco, difensore classe 2000, cresciuto nelle trafile del Bari, lo scorso anno in forza all’Agnonese.

Sebastiano Brescia, esterno basso classe 2001, è cresciuto nella BS Soccer Team Fasano e ha già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2018/2019 con la Juniores di mister Vito Costantini. Lo scorso anno ha calcato i campi di Promozione con l’Ostuni.

Definito anche lo staff tecnico che accompagnerà mister Raimondo Catalano in questa stagione: mister Francesco Carrieri, vecchia conoscenza del calcio fasanese nella stagione 2018/2019, sarà il preparatore dei portieri mentre la preparazione atletica biancazzurra è stata affidata al prof. Renzo Ricci, lo scorso anno alla Virtus Francavilla in Serie C.