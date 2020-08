Corsa, sudore e tattica: è iniziato il ritiro precampionato del Fasano di Catalano

Secondo giorno di lavoro per i biancazzurri che lavorano nella sede del ritiro a Campitello Matese, sede ufficiale del precampionato dell’Us Città di Fasano da tre anni consecutivi.

Tanta corsa, sudore e lavoro atletico per i ragazzi di mister Catalano, concentrati a mettere benzina nelle gambe in vista dell’inizio della nuova stagione calcistica.

In concomitanza al lavoro aerobico, anche sedute specifiche di tattica al fine di imporre quanto prima la nuova idea di gioco che il Fasano interpreterà: «Sono stati due giorni ottimi di lavoro – dice mister Raimondo Catalano - qui a Campitello ci sono le migliori condizioni per affrontare un ritiro con serenità e concentrazione. Oggi pomeriggio (30 agosto) faremo una partitella in famiglia e siamo a lavoro per programmare alcuni allenamenti congiunti con altre compagini che sono a lavoro qui vicino. In questi primi giorni ci stiamo concentrando sulla parte atletica senza però tralasciare il discorso tattico. Sono molto soddisfatto!».

L’Us Città di Fasano inoltre coglie l’occasione per comunicare la cessione a titolo definito al Casarano del difensore classe 2002 Alessio Pedicone. Ad Alessio, un grande in bocca al lupo da parte della società e dello staff per il prosieguo della sua carriera calcistica e professionale.