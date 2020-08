Al via la nuova stagione sportiva per il Cocoon Fasano

Grazie alla volontà del presidente Angelo Rapanà e all'aiuto dei vari sponsor, anche quest'anno, la città di Fasano avrà una squadra di calcio a 5 iscritta ad un campionato ufficiale FIGC.

Infatti, il Cocoon Fasano disputerà il campionato di Serie C2 Regionale, in cui milita da ormai tredici stagioni.

Al fianco del presidente Rapanà ci sarà lo storico dirigente accompagnatore, in società dalla nascita del sodalizio biancoazzurro, Ignazio Corelli.

Alla guida tecnica ci sarà, per la settima stagione consecutiva, mister Pietro Monopoli.

I social e l'area stampa sono stati affidati al giovane Enrico Fanizza, per la quinta stagione consecutiva.

Terza stagione a tinte biancoazzurre invece per il preparatore fisico Raffaello Comes e il fisioterapista Amedeo Cavaliere.

Lasciano invece l'area tecnica il vice-allenatore Giovanni Notarangelo, dopo cinque stagioni a Fasano, e il preparatore dei portieri Francesco Vavalle, che ha contribuito alla causa Cocoon per una sola annata.

Riconferme importanti invece nella rosa, in primis il capitano, Giovanni Giannoccaro, alla sua tredicesima stagione in biancoazzurro e la settima con la fascia di capitano al braccio.

A seguire il portiere Gabriele Nardone, alla sua quinta stagione tra i pali del Cocoon, l'intelligente universale Pietro Vinci, anch'esso alla quinta stagione con la casacca biancoazzurra, il centrale d'esperienza Francesco Martellotta, alla sua seconda stagione nel Cocoon Fasano.

Nel parco centrali riconfermato anche Giuseppe Bellini, sesta stagione a Fasano.

Tra i laterali riconferme per Luigi Angelini, secondo anno al Cocoon e Donato Sabatelli, quinta stagione in biancoazzurro per lui.

Riconfermato anche il giovane portiere Donato Passiatore, alla sua quarta stagione a difesa dei pali biancoazzurri e, infine, sono riconfermati i pivot Francesco Fornaro, quarta stagione anche per lui, e Donatello Olivieri, alla sua seconda stagione con la casacca del Cocoon Fasano.

Lasciano, invece, dopo una sola stagione, il sodalizio fasanese: il centrale Donato Loiotine e il laterale Pietro Dibenedetto, che approdano entrambi al CUS Bari.

Mentre, dopo tre formidabili stagioni, Giuseppe Vinci, approda alla New Team Putignano a titolo temporaneo.

Saluta Fasano, dopo due stagioni, anche il laterale Vito Facciolla, che tornerà sui campi di calcio a 11 con l'Esperia. E per impegni extra, dopo una sola stagione, lascia la squadra anche il portiere Francesco Palmisano.

La società, inoltre, annuncia che ha già provveduto nella ricerca dei sostituti che saranno annunciati nei prossimi giorni.